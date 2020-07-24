Армяно-азербайджанский конфликт переместился в Москву.

Торговая война, несмотря на заверения в том, что вопрос урегулирован, получила новое продолжение. Вчера стало известно, что в торговом центре «Твой дом» отказываются продавать армянские товары. Речь, в частности, идет о сухофруктах, минеральной воде и консервированные продукты.

Торговый центр «Твой дом», который является одним из крупнейших в Москве, принадлежит бывшему тестю президента Азербайджана Ильхама Алиева Аразу Агаларову.

Армяно-азербайджанские столкновения - уже на улицах российской столицы

В то время как владельцы торговых центров и рынков в Москве азербайджанского происхождения отказываются от армянских товаров, армяно-азербайджанские столкновения уже происходят на улицах российской столицы.

Российская пресса сегодня написала, что драка между армянами и азербайджанцами в Москве закончилась массовым арестом. «Московский комсомолец» сообщил, что минувшей ночью в московском районе Марьино произошло столкновение между азербайджанцами и армянами, что азербайджанцы ломали автомобили с армянскими госномерами. Газета также сообщает о том, что пострадали несколько человек и что полиция Москвы и Росгвардия задержали 13 человек. Тот же «Московский комсомолец» также сообщил, что ранее в одном из парков в районе Марьино группа армян избила азербайджанца.

По данным РИА Новости, полиция Москвы арестовала 13 участников драки, во время драки один человек пострадал. Об этом агентству сообщили в пресс-службе Главного управления МВД Москвы, добавив, что драка произошла поздно вечером 23 июля на улице Перерва. Один из участников драки был доставлен в больницу с резанной раной плеча.

Этой ночью в Интернете было распространено видео, на котором видно, как группа людей нападает автомобиль с армянскими госномерами и на сидящего в машине человека. На другом видео видно, как группа молодых людей с руганью избивает пожилого человека и требует, чтобы он ответил, кому принадлежит Карабах.

Один из руководителей Союза армян России Давид Тоноян рассказал Радио Азатутюн последние сведения о нападениях и задержаниях. «Через час после нападений подразделения полиции Москвы активно занимались задержаниями. К утру, по нашим сведениям, было задержано около 50 азербайджанцев. На данный момент в тех районах Москвы, где ночью произошли инциденты, сотрудники полиции проводят активное патрулирование на каждой улице».

Тоноян сообщил, что, по их сведениям, было совершено по меньшей мере пять нападений на людей, в основном в южных регионах Москвы, и было несколько случаев в городах Московской области. Одного молодого армянина ударили ножом, «он находился ночью в больнице, но его состояние нормальное».

«Пока, по нашим сведениям, задержаны только азербайджанцы», - также сообщил Давид Тоноян.

«Все руководство России в курсе этой проблемы»

Сегодня утром Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал Армению и Азербайджан начать диалог и не идти на поводу у экстремистов. В заявлении также говорится: «Сегодня Русская Православная церковь призывает обе стороны конфликта к диалогу. Призываю не идти на поводу у тех сил, которым выгодно усиление напряженности на Кавказе».

Вчера министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с представителями азербайджанской и армянской общин страны - владельцем торгового центра Food City Годом Нисановым, и председателем Союза армян России Ара Абрамяном. Согласно короткому сообщению МИД РФ, обсуждалась роль азербайджанской и армянской общин в поддержании межнационального мира и согласия на территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством. Других подробностей российское внешнеполитического ведомство не сообщает.

Председатель Союза армян России, председатель Комиссии по вопросам информационного сопровождения государственной национальной политики Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Ара Абрамян в телефонной беседе с Радио Азатутюн сказал: «Знаете, это была моя инициатива, я встретился с министром иностранных дел, и мы говорили о сложившейся сегодня ситуации, о том, что делать, чтобы эти проблемы не распространились, чтобы то, что сегодня происходит в России, не распространилось. Конечно, министру иностранных дел это было известно, все руководство России в курсе этой проблемы. Он сказал, что в России недопустимо проводить различие между нациями, не пускать гражданина продавать что-то в торговом центре. В этом проблема, и всем были даны четкие инструкции».