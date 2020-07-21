Московская одиссея армянских абрикосов завершается. Московские власти уверяют, что груженные абрикосом армянские фуры вновь могут въезжать на рынок Food City, принадлежащий азербайджанцам.

Тем не менее, власти Армении продолжают привлекать внимание российских властей к возникшей в Москве проблеме.

В ходе заседания Совета Евразийской экономической комиссии вице-премьер Армении Мгер Григорян подчеркнул, что подобные случаи недопустимы, и призвал своих коллег детально проанализировать ситуацию.

На фоне напряженности на армяно-азербайджанской границе четыре дня назад фурам с армянскими государственными номерными знаками был запрещен въезд на оптово-розничный рынок Food City, принадлежащий азербайджанским бизнесменам. Уже на следующий день проживающие в Москве армяне в ответ на действия азербайджанских бизнесменов скупили почти все абрикосы, оставшиеся в российской столице. А проживающие в России армянские бизнесмены предоставили бесплатные места для продажи армянских товаров.

Посол Армении в России Вардан Тоганян заявил, что в связи с возникшими проблемами они обратились в правоохранительные органы Москвы. По словам посла, в настоящее время нет проблем с реализацией армянской продукции в России, в том числе и в Москве, но окончательного решения пока нет. Все 52 фуры, заблокированные на стоянке в Food City, смогли выехать оттуда, осталась только одна, которая была неисправна, два дня назад в беседе с российским РБК сказал посол. Посольство призывает армян быть бдительными, не поддаваться на провокации, воздерживаться от участия в несогласованных акциях и не нарушать российское законодательство.

А председатель Государственной комиссии по защите экономической конкуренции Армении Гегам Геворкян обратился к своим коллегам в Российской Федерации и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). По его словам, действия руководства Food City не имеют экономического обоснования, препятствуют свободной реализации товаров между государствами-членами ЕАЭС, демонстрируют дискриминационное отношение и создают неравные условия на трансграничном рынке, нарушая общие правила конкуренции, закрепленные в Договоре о ЕАЭС. Геворкян выразил надежду, что будут предприняты оперативные меры для восстановления равных условий конкуренции на рынке и будут исключены подобные антиконкурентные действия в будущем.

Комиссия по региональной и евразийской интеграции также выразила свою обеспокоенность по поводу возникшей несколько дней назад проблемы, подчеркнув, что действия руководства рынка нарушают одну из четырех свобод ЕАЭС: свободное перемещение товаров и услуг на территории государств-членов союза.