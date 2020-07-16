За ночь потери противника составили до 20 человек – Арцрун Ованнисян

В результате диверсионного нападения, предпринятого минувшей ночью азербайджанскими вооруженными силами в направлении сел Мовсес и Айгепар в Тавушской области Армении, потери противника составили до 20 человек. Об этом сегодня после полудня на брифинге в Иджеване заявил представитель Армянского единого информационного центра Арцрун Ованнисян.

Как ранее сообщила пресс-секретарь министра обороны Шушан Степанян, вследствие ночных боевых действий с армянской стороны погибших и раненых нет.

Степанян позже написала на своей странице в Facebook: «При условии прекращения огня и создания соответствующих благоприятных условий со стороны ВС Азербайджана армянская сторона готова позволить поисковые работы в зоне военных действий для последующего вывоза тел погибших и раненых с поля боя».

Министерство обороны Армении также сообщает, что в течение ночи азербайджанская сторона потеряла военную технику: сбит как минимум один танк, уничтожены огневые позиции минометных и артиллерийских батарей противника, откуда велся огонь по армянским населенным пунктам и позициям.

На вопрос Радио Азатутюн, какие потери несет противник, Арцрун Ованнисян ответил: «Мы не можем точно оценить потери, наблюдаемые потери приближаться к одному и даже двум десяткам, но точно я сказать не могу, я не хотел бы утверждать то, что потом трудно будет доказать. Подождем подтверждения со стороны противника, тогда и будем знать точнее, обычно мы знаем долю их лжи».

Участвовавший в брифинге губернатор Тавушской области Айк Чобанян отметил, что в течение ночи вооруженные силы Азербайджана обстреливали пять населенных пунктов: села Айгепар, Неркин Кармирахбюр, Мовсес, Чинари, а также город Берд. Среди гражданского населения погибших и раненых нет, были повреждены более десяти частных домов и некоторые объекты инфраструктуры.

«Особо хочу отметить обстрел детского сада в приграничном селе Айгепар, поврежден водопровод на участке Тавуш-Неркин Кармирахбюр, в настоящее время проводятся восстановительные работы. Рано утром были мобилизованы все группы гражданской обороны области, проводятся интенсивные работы по всем направлениям для обеспечения безопасности. Наши граждане во время обстрелов в основном находились в убежищах и подвалах. К счастью, среди гражданского населения погибших и раненых нет», - сказал губернатор.

Руководитель информационной службы Министерства обороны Азербайджана Вагиф Дардяхли сегодня после полудня заявил, что вооруженные силы Азербайджана не оставляли погибших и раненых на территории Армении. Примечательно, что полковник Даргяхли не опроверг информацию о том, что минувшей ночью вооруженные силы Азербайджана понесли потери, но лишь сказал, что азербайджанская сторона не оставляла погибших на территории Армении.

Министерство обороны Азербайджана также отрицало, что ночью азербайджанские ВС предприняли диверсионную атаку в направлении армянских позиций и обстреливали армянские населенные пункты, при этом обвинив армянские вооруженные силы в обстреле нескольких сел Товузского района Азербайджана в течение ночи.