Азербайджан вновь применяет ударные беспилотники – пресс-секретарь МО Армении

«Азербайджан, вновь нарушая договоренность о прекращении огня и боевых действий, применяет ударные БПЛА, в том числе в направлении населенных пунктов», - на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.

«Предупреждаем: количество утренних азербайджанских потерь может резко увеличиться», - добавила она.

Между тем, как сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, сегодня в результате удара боевого БПЛА противника был ранен житель села Чинари Арамаис Овакимян.