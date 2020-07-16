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Карабах

Азербайджан вновь применяет ударные беспилотники – пресс-секретарь МО Армении

Тавушская область Армении (архивная фотография)

«Азербайджан, вновь нарушая договоренность о прекращении огня и боевых действий, применяет ударные БПЛА, в том числе в направлении населенных пунктов», - на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.

«Предупреждаем: количество утренних азербайджанских потерь может резко увеличиться», - добавила она.

Между тем, как сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, сегодня в результате удара боевого БПЛА противника был ранен житель села Чинари Арамаис Овакимян.

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