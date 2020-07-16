С армянской стороны жертв нет – пресс-секретарь МО

«Армянская сторона не понесла потерь вследствие действий, проведенных сегодня на северо-восточном участке армяно-азербайджанской государственной границы», - заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook.

Ранее Степанян сообщила о попытке диверсионного проникновения со стороны Азербайджана, которая была пресечена со стороны Вооруженных сил Армении.