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Карабах

С армянской стороны жертв нет – пресс-секретарь МО

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян

«Армянская сторона не понесла потерь вследствие действий, проведенных сегодня на северо-восточном участке армяно-азербайджанской государственной границы», - заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook.

Ранее Степанян сообщила о попытке диверсионного проникновения со стороны Азербайджана, которая была пресечена со стороны Вооруженных сил Армении.

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