При условии прекращения огня со стороны Азербайджана Армения готова позволить эвакуацию погибших и раненых – МО

«При условии прекращения огня и создании соответствующих благоприятных условий со стороны ВС Азербайджана армянская сторона готова позволить поисковые работы в зоне военных действий для последующего вывоза тел погибших и раненых с поля боя», - на своей странице в Facebook сегодня написала пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.

Ранее сегодня Шушан Степанян сообщила, что во время беседы с личным представителем действующего председателя ОБСЕ, послом Анджей Каспшиком министр обороны Армении Давид Тоноян представил ситуацию на государственной границе Армении, отметив, что с азербайджанской стороны «много раненых и убитых».

Сегодня утром официальный Ереван сообщил о ночной попытке диверсионного проникновения со стороны Азербайджана на северо-восточном участке государственной границы, которая, согласно сообщению, была пресечена со стороны Вооруженных сил Армении. При этом, в сообщении отмечалось, что противник понес потери, в то время как с армянской стороны потерь нет.