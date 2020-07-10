Аналитик: Царукян сделал заявку на достижение соглашения с властью

Требующий отставки правительства лидер оппозиционной партии «Процветающая Армения» (ППА) Гагик Царукян в распространенном сегодня заявлении призывает то же правительство стать серьезнее и работать.

В ППА не уточняют, остается ли отставка правительства в повестке дня партии.

Гагик Царукян, инфицированный коронавирусом и обвиняемый по делу о подкупе избирателей на выборах, обещает после выздоровления провести большую пресс-конференцию и ответить на все вопросы.

До этого большую часть своего заявления Царукян посвятил экономическим и социальным проблемам, а властям заявил, что не нужно бояться Царукяна. «Нужно бояться сотен тысяч людей, оставшихся без работы и зарплаты», - написал лидер ППА, который предлагает также свои личные связи и авторитет для вывода страны из нынешней ситуации.

«Нужно прекратить настраивать всех против всех, безграмотных чиновников нужно заменить на знающих, нужно работать», - сказал Царукян.

Пресс-секретарь премьер-министра Мане Геворкян оставила заявление Царукяна без комментариев. «В данный момент не считаю целесообразным комментировать. Если возникнет необходимость, в дальнейшем прокомментирую», - сказала она.

По мнению политического аналитика Акопа Бадаляна, этим заявлением Царукян сделал заявку на достижение соглашения с властью. Бадалян обратил внимание на то обстоятельство, что глава крупнейшей оппозиционной парламентской фракции так и не сказал об отставке правительства.

«Царукян напомнил, что он всегда выступал в качестве моста между находящимися в глубокой социальной напряженности широкими массами и властями, то есть, он напомнил о своей роли внутриполитического буфера. И здесь мы можем рассмотреть, является ли это намеком Николу Пашиняну на то, что он готов отказаться от резких и жестких требований в обмен на договоренность продолжать играть эту буферную роль. Потому что мы увидели, что Никол Пашинян в нескольких своих откликах довольно открытым текстом ставил задачу вплоть до вывода Гагика Царукяна и «Процветающей Армении» из политического поля», - сказал аналитик.

Лидер партии, которая проявляла себя более чем сдержанно в вопросах внешней политики, посвятил часть заявления армяно-российским отношениям, в частности, заявив: «Очень важно работать в направлении армяно-российских отношений, пытаться сгладить моменты недопонимания и холодности. Это должно быть сделано по всем каналам. Как руководитель крупнейшей оппозиционной фракции, как человек, имеющий широкие контакты с российской политической, общественной и деловой элитой, я обязан это сделать».

Бадалян видит здесь готовность Царукяна служить мостом: «Царукян не говорил в тональности нарастающей волны антироссийских настроений и противодействия ей, но говорил о том, что отношения с Россией должны быть хорошими, и он сделает все для этого».

Аналитик отметил, что политический торг не может отвечать интересам общества и Армении, и в этом смысле он считает важной реакцию власти.

«Я считаю, что в перспективе должен быть обсужден вопрос выхода Гагика Царукяна из политики. В данном случае речь идет именно о Гагике Царукяне, то есть человеке, который является крупным собственником и де-факто занимается бизнесом, этот человек не должен быть в политике. Это исходит в целом из интересов всех, если эти интересы включают Армению, общественную сферу Армении и безопасность Армении. С этой точки зрения, думаю, проблема даже не в Царукяне, а в принципе, что в Армении крупный собственник и бизнесмен не должен быть непосредственно вовлечен в политику», - сказал Акоп Бадалян.

Аналитик также считает неслучайным период времени, в который Царукян сделал заявление. Сегодня премьер-министр Никол Пашинян обнародовал новую Стратегию национальной безопасности, в которой говорилось о развитии внутренней конфронтации. А недавно освобожденный из-под ареста и проходящий по делу «1 марта» в качестве ключевого обвиняемого второй президент Армении Роберт Кочарян проводит обсуждения и говорит о планах.

«Я думаю, что Кочарян и Царукян с этой точки зрения находятся в конкурентном поле, здесь есть также вопрос их взаимоотношений. Если Кочарян остается в активной политике и пытается заниматься ею, у Царукяна возникнет проблема с позиционированием по отношению к нему. Не столько по отношению к власти, сколько именно по отношению к нему», - сказал Бадалян.

5 июня Царукян потребовал 100-процентной отставки правительства, а последовавшие за этим уголовные дела назвал политическим преследованием. Лишенного депутатской неприкосновенности Царукяна, несмотря на ходатайство прокуратуры, суд первой инстанции и Апелляционный суд решили не арестовывать. После этих решений судов это первое публичное заявление Царукяна.