Пресс-секретарь премьер-министра: «Г-н Царукян просто обеспокоен ходом ряда уголовных дел»

«Думаю, г-н Царукян просто обеспокоен ходом ряда уголовных дел, связанных с отмыванием денег, раздачей избирательных взяток, уклонением от уплаты налогов, коррупцией», - заявила пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян, отвечая на заявления лидера партии «Процветающая Армения» (ППА) и одноименной парламентской фракции Гагика Царукяна о том, что правительство провалилось во всех сферах и его следует сменить.

«Если г-н Царукян считает, что его политические заявления повлияют на нормальный ход расследования, то это неверный расчет, потому что в Армении все равны перед законом, в том числе перед законом о конфискации незаконно приобретенного имущества, который также может быть поводом для беспокойства г-на Царукяна», - написала в Facebook пресс-секретарь премьер-министра.

Выступая накануне на срочном заседании политсовета ППА, Гагик Царукян заявил, что правительство не справляется с возложенными на него обязанностями по выполнению данных народу обещаний, о чем он предупреждал еще год-полтора назад, поскольку нынешний состав и структура правительства не способны осуществить революционные изменения. По его мнению, нынешний состав правительства должен быть изменен на 100%.

В связи с урегулированием карабахского конфликта лидер ППА заявил, что в его основе должно быть международное признание независимости Карабаха.

Царукян также заявил, что готов встретиться и обсудить сложившуюся ситуацию и пути выхода из нее с любой здоровой политической силой.

На заявления Гагика Царукяна отреагировали также депутаты правящей парламентской фракции «Мой шаг».

«Чем заняты некоторые очень конкретные силы? Они начали требовать смены правительства. В самый разгар противоэпидемической войны, когда заражен также премьер-министр, они требуют смены правительства и премьер-министра. Они безо всякого стыда начали спекулировать вопросом Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.], - написал в Facebook председатель комитета НС по внешним связям Рубен Рубинян, продолжив: - Сегодня, как выясняется, заговорил также Гагик Царукян. Он сообщил о гибели страны, говорил также об Арцахе и выразил готовность сотрудничать с любой политической силой и отдельными лицами, чтобы спасти страну от властей. Вперед, г-н Царукян, Республиканская партия и «Оринац еркир» ждут вас. Можете подождать до 1 марта и только тогда объединиться, чтобы было более символично».

«Как депутат, я совершенно не удивлен, но, как гражданин, не буду скрывать, просто поражен масштабами этого лицемерия. Мы обязательно преодолеем эпидемию коронавируса, преодолеем в пику всем, и после этого придет время вспомнить о том, кто как вел себя в ответственный момент», - написал Рубинян.