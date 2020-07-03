Полицейские не позволили бывшему члену Конституционного суда войти в здание КС

Сегодня двери Конституционного суда (КС) закрылись перед бывшим судьей КС Грантом Назаряном. Полицейские не позволили Назаряну, проработавшему судьей КС около 25 лет, пройти через контрольно-пропускной пункт, обосновав это тем, что его полномочия прекращены.

Позже полиция пояснила, что конституционные поправки вступили в силу с 26 июня. Это означает, что полномочия судей Гранта Назаряна, Феликса Тохяна и Альвины Гюлумян, которые находились на должности судьи КС в течение 12 лет и более лет, прекращены. Уже бывшие члены Конституционного суда не имеют права входить в здание КС. Они могут войти в него по процедуре, предусмотренной для рядовых граждан, с временным пропуском и специальным разрешением.

Связаться с Грантом Назаряном не удалось, он недоступен. Ранее в беседе с Радио Азатутюн он заявил, что конституционные поправки были приняты с нарушением закона.

«Конечно, будут предприняты адекватные шаги для восстановления наших явно нарушенных прав. Не будем вдаваться в подробности о том, какое право было нарушено, в каком случае нарушено, я сказал: нарушены субъективное право и критерии независимости судьи, которые являются принятыми критериями независимости судьи в рамках ООН и Совета Европы, то есть они многочисленны», - сказал Назарян.

Грант Назарян подчеркнул, что его права были нарушены и он будет бороться до конца, чтобы восстановить их.

О своих нарушенных правах заявили и двое других уволенных судей - Феликс Тохян и Альвина Гюлумян, сказав, что обратятся в европейские инстанции, чтобы добиться справедливости.

Альвина Гюлумян против того, чтобы входить в здание, вступая в стычку с полицией. Об этом она сказала в минувшее воскресенье в интервью Радио Азатутюн.

«Естественно, я не собираюсь драться с полицией, чтобы войти в здание, и не собираюсь идти и заявлять, что я пришла для участия в судебном заседании. Я говорю, что мои полномочия не могут считаться прекращенными», - отметила Гюлумян.

Сегодня недоступным оказался и Феликс Тохян, а Гюлумян пообещала ответить на вопросы позже.

После вступления в силу конституционных изменений полномочия Грайра Товмасяна на посту председателя КС были прекращены. Он продолжит работать в качестве судьи КС. После этих изменений во вновь формирующемся составе КС продолжат работать избранные по старой Конституции судьи Аревик Петросян, Араик Тунян и Ашот Хачатрян. Последний, будучи старшим по возрасту судьей, временно, до избрания нового председателя, исполняет обязанности председателя Конституционного суда до избрания нового председателя.

Выдвижения на вакантные места трех судей Конституционного суда начнутся в двухмесячный срок.