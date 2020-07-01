Депутат правящей фракции: Неподписание президентом поправок в закон «О Конституционном суде» «стало неожиданностью»

Член парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам, депутат правящей фракции «Мой шаг» Сисак Габриелян не располагает информацией о том, собирается ли президент, который объявил, что не подпишет пакет поправок в закон «О Конституционном суде», обратиться в Конституционный суд.

Габриелян заявил, что у них нет договоренности о том, что президент не будет обращаться в КС.

В соответствии с Конституцией, принятый Национальным собранием закон президент подписывает и публикует в 21-дневный срок или в течение такого же срока обращается в Конституционный суд по вопросу определения соответствия закона Конституции. Если Конституционный суд решает, что закон соответствует Конституции, президент в пятидневный срок подписывает и публикует закон. Если президент не выполняет установленные требования, спикер Национального собрания в пятидневный срок подписывает и публикует закон.

Вчера аппарат президента объявил, что президент Армен Саркисян проинформировал председателя Национального собрания Арарата Мирзояна о том, что не подпишет принятый накануне закон о внесении изменений и дополнений в конституционный закон «О Конституционном суде» и в смежный закон, но не уточнил, обратится ли в Конституционный суд.

Сисак Габриелян не стал скрывать, что решение президента не подписывать закон стало для них неожиданностью. «У президента республики есть еще около двадцати дней, возможно, он передумает, возможно, обратится в Конституционный суд. Я не могу ответить за него. По крайней мере, на уровне фракций не было никаких обсуждений, договоренности [с президентом Саркисяном]. Следовательно, мы тоже будем ждать. Если этот срок истечет, и президент республики не подпишет закон и не обратится в Конституционный суд, естественно, председатель Национального собрания в рамках предоставленных ему Конституцией полномочий выполнит свою функцию. Естественно, если что-то не согласовано и происходит, то это, по сути, является неожиданным», - сказал он.

В беседе с «Арменпресс» министр юстиции Рустам Бадасян заявил, что независимо от принятого вчера пакета поправки в Конституцию уже вступили в силу. То есть, Феликс Тохян, Альвина Гюлумян и Грант Назарян, которые занимали должности членов КС 12 и более лет, уже не являются судьями КС, а Грайр Товмасян не является председателем КС.

«Вчерашние изменения просто определяли процедуру выдвижения кандидатов на вакантные места, в какой очередности и в какие сроки субъекты должны выдвигать кандидатов, а также процедуру выхода отставных судей на пенсию. То есть, здесь я не вижу никакой проблемы. Если, например, этот закон вступит в силу через 21 день, то через 21 день будет урегулирован вопрос пенсии отставных судей, а также процесс выдвижения кандидатов тремя субъектами. Кандидаты должны быть не избраны в течение двух месяцев, а в двухмесячный срок должны быть только выдвинуты», - пояснил Сисак Габриелян.

На вопрос Радио Азатутюн, считает ли он, что выборы судей в Конституционный суд до сентября не состоятся, Габриелян ответил. «По всей вероятности, да. Потому что это в данный момент подсказывают сроки».