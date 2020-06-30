Президент Армении не подпишет поправки в закон «О Конституционном суде»

Президент Армении Армен Саркисян сегодня проинформировал председателя Национального Собрания Арарата Мирзояна о том, что не подпишет закон о внесении изменений и дополнений в конституционный закон «О Конституционном суде» и в смежный закон. Об этом сообщает пресс-служба аппарата президента Армении.

Сегодня на внеочередном заседании в специальном 24-часовом режиме парламент обсудил и принял пакет законопроектов о внесении поправок в законы «О Конституционном суде» и «Об обеспечении деятельности, обслуживании и социальных гарантиях должностных лиц».

В соответствии с этими поправками предлагается изменить порядок выдвижения на вакантные места судей Конституционного суда, чтобы в первую очередь полномочия по выдвижению кандидатов были даны правительству, затем президенту республики, а затем Общему собранию судей. Также предлагается, чтобы те члены-судьи КС, чьи полномочия были прекращены до истечения срока, получили право на пенсию.

В соответствии с Конституцией, принятый Национальным собранием закон президент подписывает и публикует в 21-дневный срок или в течение такого же срок обращается в Конституционный суд по вопросу определения соответствия закона Конституции. Если Конституционный суд решает, что закон соответствует Конституции, президент в пятидневный срок подписывает и публикует закон. Если президент не выполняет установленные требования, спикер Национального собрания в пятидневный срок подписывает и публикует закон.

Из парламента пока не отреагировали на решение президента, а Армен Саркисян не уточнил, обратится ли он в Конституционный суд.