Оппозиция обвиняет власть в попытке заставить ее замолчать

«Может быть, в Армении царят диктаторские нравы?» - заявила депутат оппозиционной фракции «Процветающая Армения» (ППА) Шаке Исаян в ответ на оценки премьер-министра.

Отвечая на заявления парламентской оппозиции о том, что лидер ППА видит необходимость в смене всего правительства, а «Просвещенная Армения» после преодоления пандемии собирается поднять вопрос политической ответственности за провал борьбы с коронавирусом, Пашинян вчера говорил о силах, ведущих подрывную деятельность, а также заявил, что поведение многих сил должно стать предметом изучения и должна быть дана публичная оценка того, насколько их действия способствовали преодолению коронавируса или, наоборот, его распространению.

Намек был более чем адресным, адресованным очевидным образом парламентской оппозиции. «У Армении сегодня есть проблемы в борьбе с коронавирусом? Да, есть, так же как есть они и у многих стран мира, ровно такие же проблемы, какие есть сегодня у всего человечества в борьбе с коронавирусом. Есть ли у некоторых сил проблемы в текущей ситуации с коронавирусом? Есть силы, у которых не только нет проблем, но жизнь для них стала более светлой (другое значение армянского слова «просвещенный» - ред.) или более процветающей, и они видят для себя возможность возродиться в этой вирусной среде. Очень важно оценить содержание этого возрождения», - заявил Пашинян.

Депутат фракции «Процветающая Армения» (ППА) Шаке Исаян заявила: пусть, как говорит премьер-министр, расследуют их деятельность, им нечего опасаться.

«События последней недели позволяют мне думать, что, возможно, в нашей стране уже царят диктаторские нравы, а мы об этом не знаем? Я действительно не понимаю: если власть говорит, что неэффективно, если власть, премьер-министр говорят, что мы находимся в адской ситуации, чего они ожидали от самой большой оппозиционной фракции парламента? Наши предложения не были приняты, мы выступаем с жесткими оценками», - сказала Исаян.

«Цель заявлений премьер-министра - заставить оппозицию замолчать», - считает член оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» Ани Самсонян, утверждая, что они не откажутся от своих целей. «В мире нет страны, где правительство призывает оппозицию к ответу. Пусть они не вводят в обращение эти революционные тезисы, которые являются выстрелами в воздух. У власти были все рычаги, были все инструменты, чтобы преодолеть ситуацию, следовательно, работу должна была выполнить власть. Они [власти] тоже осознают, что их ошибок так много, что люди начали это понимать. И сегодня есть одна цель - заставить всех говорящих замолчать», - сказала Самсонян.

В «Процветающей Армении» говорят, что лидер партии Гагик Царукян, который видит необходимость в 100-процентной смене правительства, уже начал встречи с представителями партий, отдельными деятелями, однако там не спешат пояснять, с какими именно силами проводятся встречи и не является ли ключевым вопросом этих обсуждений смена власти.

Шаке Исаян сказала, что когда будет сформирована единая повестка, они об этом объявят. Она не исключила, что они инициируют митинги, причем, не дожидаясь окончания эпидемии.

Встречи «Процветающая Армения» - «Просвещенная Армения» по предложенной лидером ППА повестке не было, заявила член фракции «Просвещенная Армения» Ани Самсонян, отметив, что предложение к ним не поступало, а они подобную встречу не инициировали. Она сказала, что в данный момент «Просвещенная Армения» дает власти возможность работать.

О какой попытке заставить замолчать идет речь, возражает вице-спикер парламента, депутат правящей фракции «Мой шаг» Ален Симонян, указывая на то, что та же оппозиция задала премьер-министру множество острых вопросов, на которые Никол Пашинян сегодня в парламенте по очереди отвечал.

«Людям кажется, что тот хороший путь, тот экономический рост, экономические успехи, ситуация, которые существовали и продолжались в Армении, коронавирус перечеркнул раз и навсегда, и они могут на этом нагреть руки, вот о чем идет речь. Я заверяю их, что они ошибаются, и нагреть руки на этой ситуации не получится, они получат очень плохой ответ и со стороны общественности, и со стороны избранной в Армении легитимной власти», - сказал Ален Симонян.

На замечание, что премьер-министр заявил, что поведение многих сил следует изучить и дать ему публичную оценку, и вопрос, как они это намерены делать, вице-спикер НС ответил: «Мы сделаем это путем законности и строгого отношения, не вступая в какие-либо торги. Обслуживание интересов других стран, нарушение любого закона, занятие политической деятельностью не освобождают от уголовной ответственности».