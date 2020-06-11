Премьер: Армения в борьбе с коронавирусом «потерпела поражение» настолько, насколько потерпел поражение мир

Армения в борьбе с коронавирусом потерпела поражение настолько, насколько потерпел поражение мир. Об этом сегодня на брифинге после заседания комендатуры заявил премьер-министр Никол Пашинян.

«У Армении есть проблемы в борьбе с коронавирусом? Есть, так же как есть они и у многих стран мира, ровно такие же проблемы, какие есть сегодня у человечества», - добавил Пашинян, отвечая на замечание о том, что «Просвещенная Армения» заявила, что правительство потерпело неудачу в борьбе с коронавирусом, а лидер «Процветающей Армении» подчеркнул, что необходимо сменить правительство на 100 процентов, а также вопрос, считает ли сам премьер-министр, что правительство потерпело поражение в борьбе с коронавирусом.

«Мы должны сделать предметом изучения поведение многих сил в период пандемии и дать публичную оценку их поведению, тому, насколько их действия способствовали преодолению коронавируса или, наоборот, его распространению. Мне кажется, что есть смысл выяснить, насколько политические круги причастны к распространению ложной информации.

Во время любой войны, даже в самых демократических странах лица и силы, ведущие подрывную деятельность, удостаиваются соответствующей оценки, и пусть никто не сомневается, что те силы, чья подрывная деятельность будет доказана, удостоятся очень конкретной всенародной оценки», - добавил Никол Пашинян.

