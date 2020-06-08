Потерпевшее фиаско правительство «обязано довести борьбу с эпидемией до конца»

Оппозиционная партия «Просвещенная Армения» поднимет вопрос политической ответственности тех, кто провалил борьбу с коронавирусом, после преодоления эпидемии. Об этом в беседе с Радио Азатутюн заявила заместитель председателя партии Мане Тандилян.

Она не назвала имен и не раскрыла требований.

Лидер другой оппозиционной партии, «Процветающая Армения», и глава крупнейшей парламентской фракции Гагик Царукян, который считает работу правительства Никола Пашиняна провальной во всех сферах и видит необходимость в 100-процентной смене правительства, уже начал встречи с представителями политических сил, как сформулировала его пресс-секретарь, желая найти выход из сложившейся ситуации.

По словам Тандилян, из «Процветающей Армении» к ним с предложением о встрече не обращались. Они не исключают обсуждений, но заявляют, что именно «Просвещенная Армения» является той силой, вокруг которой должна произойти консолидация.

«Мы не ставили перед собой задачу объединения с какой-либо силой, мы считаем, что «Просвещенная Армения» должна быть центром объединения всех здоровых, способных сил и людей, которые смогут объединиться вокруг одного видения: поставить Армению на путь реформ и вывести ее из этой хаотической ситуации. Мы, естественно, будем выдвигать эту повестку и выдвигали ее периодически, но сегодня мы считаем, что борьба с эпидемией - это та повестка дня, в соответствии с которой должны двигаться все политические силы и особенно правительство. И мы видим, что сегодня правительство не должно заниматься ничем другим, кроме обеспечения победы над эпидемией, по крайней мере, преодоления существующих сегодня тенденций. Для нас очевидно, что правительство уже потерпело неудачу, но все равно они обязаны довести борьбу с эпидемией до конца, обеспечить показатели, которые будут удовлетворительными. Потому что на другой чаше весов лежат человеческие жизни. И в этом контексте мы видим обязательность действий, они должны предпринять соответствующие действия, после чего мы выдвинем повестку отставок и, что важнее всего, политической ответственности, а также наше представление дорожной карты по решению этого вопроса», - сказала Тандилян.

На вопрос, включают ли их шаги отставку премьер-министра Пашиняна, она ответила: «В нашей повестке всегда должен быть вопрос отставки и главы правительства, и всего состава правительства, и отдельных министров. То есть, в этой части оценка должна быть постоянной. И когда мы уже будем говорить об этом, сочтем целесообразным, естественно, вы узнаете первыми… Как минимум необходимо преодолеть эпидемию, прежде чем заниматься и интересоваться другой повесткой дня».