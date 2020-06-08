Назначены новые руководители СНБ, Генштаба ВС и Полиции

Указами президента Армении Армена Саркисяна, генерал-лейтенант Оник Гаспарян назначен начальником Генерального штаба Вооруженных сил РА, полковник Аргишти Кярамян - директором Службы национальной безопасности (СНБ), а полковник Ваге Казарян - начальником Полиции.

Уже бывшие руководители силовых структур Артак Давтян, Эдуард Мартиросян и Арман Саргсян другими указами президента были освобождены от должностей.

Сегодняшняя смена силовиков были предпринята по предложению премьер-министра Никола Пашиняна.

Полковник Мартиросян был назначен главой СНБ всего два с половиной месяца назад, 19 марта, а до этого, в сентябре прошлого года, он был назначен исполняющим обязанности директора СНБ, когда прежний директор Артур Ванецян со скандалом оставил этот пост.

Полковник Арман Саргсян был назначен начальником Полиции в тот же день, что и Мартиросян, а с сентября прошлого года был исполняющим обязанности после увольнения с должности главы полиции Валерия Осипяна.

Что касается начальника Генштаба ВС, то Артак Давтян оказался в центре скандала из-за свадьбы сына. Как сегодня сообщили Радио Азатутюн в офисе коменданта чрезвычайного положения, вице-премьера Тиграна Авиняна, комендатура изучит вопрос свадьбы сына начальника Генштаба Вооруженных ил Армении Артака Давтяна в условиях коронавирусной эпидемии и чрезвычайного положения, и если будет зафиксировано нарушение режима чрезвычайного положения, нарушители будут привлечены к ответственности.

Արդեն ուժայինների փոփոխությունից հետո՝ օրվա երկրորդ կեսին, կառավարությունում՝ գործադիրի անդամների հետ հանդիպմանը հարցին անդրադարձավ կորոնավիրուսից կազդուրված և այսօրվանից լիարժեք աշխատանքի վերադարձած վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։

Уже после смены глав силовых структур, во второй половине дня, в правительстве на встрече с членами кабмина к этому вопросу обратился излечившийся от коронавируса и с сегодняшнего дня возвратившийся к полноценной работе премьер-министр Никол Пашинян.

«В первую очередь именно высокопоставленные государственные должностные лица должны своим примером показывать важность соблюдения противоэпидемических правил, но, к сожалению, мы встречаем случаи, когда это не так. И я хочу четко сказать, что не может быть такой ситуации, когда действия какого-либо высокопоставленного государственного чиновника, даже если де-юре в них нет проблем, по сути противоречат публичным мессиджам премьер-министра».

Как написала вчера газета «Грапарак», свадьба сына генерал-майора Артака Давтяна состоялась в роскошном особняке нынешнего начальника Генштаба, расположенном недалеко от центрального корпуса Министерства обороны, на ней также присутствовали высокопоставленные представители военного ведомства, обслуживающие их автомобили с номерными знаками Министерства обороны были припаркованы возле особняка Артака Давтяна.

Сам генерал-майор Артак Давтян, по сути, не стал отрицать, что организовал свадьбу сына в условиях коронавируса, заявив «Арменпресс» следующее: «Перед законом все равны, и если я совершил какое-либо нарушение, я понесу вытекающую из этого ответственность. Конечно, на мой взгляд, нарушений не было, но пусть это выясняют соответствующие органы. Просто хочу напомнить, что у всех есть право на личную жизнь. Призываю некоторых людей, СМИ не вступать в личное пространство моей семьи и не пытаться вовлекать меня в политические игры».

Артак Давтян был назначен начальником Генерального штаба Вооруженных сил после бархатной революции, 24 мая 2018 года, до этого он был командиром 5-го армейского корпуса.