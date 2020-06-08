Премьер-министр предложил назначить новых руководителей СНБ, Полиции и Генштаба ВС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил заменить руководителей силовых структур: назначить генерал-лейтенанта Оника Гаспаряна на должность начальника Генерального штаба Вооруженных сил, полковника Аргишти Кярамяна - на должность директора Службы национальной безопасности (СНБ), а полковника Ваге Казаряна - на должность начальника Полиции.

«Дорогие соотечественники, я принял ряд важных решений. В соответствии с ними, генерал-лейтенант Оник Гаспарян назначается начальником Генерального штаба Вооруженных сил. Полковник Аргишти Кярамян назначается директором Службы национальной безопасности. Полковник Ваге Казарян назначается начальником Полиции. Решения де-юре вступят в силу после их подписания президентом республики. Генерал-лейтенанту Артаку Давтяну, полковнику Эдуарду Мартиросяну и полковнику Арману Саргсяну выражаю благодарность за проделанную ими за это время работу и приложенные усилия», - написал Пашинян на своей странице в Facebook.

Ранее в пресс-службе президента Армении Радио Азатутюн сообщили, что в администрацию президента Армении поступило предложение премьер-министра РА Никола Пашиняна об увольнении директора СНБ Эдурада Мартиросяна, начальника Полиции Армана Саргсяна и начальника Генштаба ВС Артака Давтяна.

Полковник Мартиросян был назначен главой СНБ всего два с половиной месяца назад, 19 марта, а до этого, в сентябре прошлого года, он был назначен исполняющим обязанности директора СНБ, когда прежний директор Артур Ванецян со скандалом оставил этот пост.

Полковник Арман Саргсян был назначен начальником Полиции в тот же день, что и Мартиросян, а с сентября прошлого года был исполняющим обязанности после увольнения с должности главы полиции Валерия Осипяна.

Что касается начальника Генштаба ВС, то Артак Давтян оказался в центре скандала из-за свадьбы сына. Как сегодня сообщили Радио Азатутюн в офисе коменданта чрезвычайного положения, вице-премьера Тиграна Авиняна, комендатура изучит вопрос свадьбы сына начальника Генштаба Вооруженных ил Армении Артака Давтяна в условиях коронавирусной эпидемии и чрезвычайного положения, и если будет зафиксировано нарушение режима чрезвычайного положения, нарушители будут привлечены к ответственности.

Как написала вчера газета «Грапарак», свадьба сына генерал-майора Артака Давтяна состоялась в роскошном особняке нынешнего начальника Генштаба, расположенном недалеко от центрального корпуса Министерства обороны, на ней также присутствовали высокопоставленные представители военного ведомства, обслуживающие их автомобили с номерными знаками Министерства обороны были припаркованы возле особняка Артака Давтяна.

Сам генерал-майор Артак Давтян, по сути, не стал отрицать, что организовал свадьбу сына в условиях коронавируса, заявив «Арменпресс» следующее: «Перед законом все равны, и если я совершил какое-либо нарушение, я понесу вытекающую из этого ответственность. Конечно, на мой взгляд, нарушений не было, но пусть это выясняют соответствующие органы. Просто хочу напомнить, что у всех есть право на личную жизнь. Призываю некоторых людей, СМИ не вступать в личное пространство моей семьи и не пытаться вовлекать меня в политические игры».

Артак Давтян был назначен начальником Генерального штаба Вооруженных сил после бархатной революции, 24 мая 2018 года, до этого он был командиром 5-го армейского корпуса.