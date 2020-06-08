Премьер-министр и его семья выздоровели

Инфицированные коронавирусом нового типа премьер-министр Армении Никол Пашинян и его семья выздоровели. Об этом сообщил сам Пашинян в посте на Facebook.

«Мы только что получили ответы на повторные тесты членов нашей семьи. Ответ у всех отрицательный. Мы получили отрицательные ответы и вчера. Конечно, нам нужно пересмотреть сроки и обстоятельства нашего инфицирования. Но на данный момент важно, чтобы мы все здоровы и имеем иммунитет. Спасибо за все добрые пожелания, которые все это время нам приходили. Я возвращаюсь к полноценной работе», - написал Пашинян.

Премьер-министр Армении сообщил о том, что он и его семья инфицированы коронавирусом неделю назад. По словам Пашиняна, он и члены его семьи перенесли заболевание легко и почти не имели симптомов.