«Мы имеем дело с людьми, которые не терпят оппозиционное мнение» - Марукян о власти

После двухнедельного перерыва оппозиционная парламентская фракция «Просвещенная Армения» возвращается в зал заседаний Национального собрания.

После драки между лидером фракции Эдмоном Марукяном и депутатом правящей фракции «Мой шаг» Сасуном Микаеляном оппозиционная фракция покинула зал заседаний, ожидая, что инцидент будет иметь политические последствия.

Фракция возвращается разочарованной, поскольку ее ожидания не оправдались.

«Отныне мы продолжим работу в парламенте в свете этих оценок, учитывая, с кем мы имеем дело. Мы имеем дело с людьми, которые могут ударить в спину, мы имеем дело с людьми, которые оправдывают насилие, мы имеем дело с людьми, которые не терпят оппозиционное мнение и называют его провокацией», - заявил Эдмон Марукян.

8 мая в присутствии премьер-министра Никола Пашиняна в зале заседаний парламента словесная перепалка между лидером оппозиционной фракции и Сасуном Микаеляном вылилась в рукопашный бой, провластный депутат дал Марукяну пощечину, а последний ответил на это ударом ноги. Между депутатами началась драка, в ходе которой, по утверждению Марукяна, он получил удары в спину от других депутатов правящей фракции. Премьер-министр Пашинян назвал инцидент «отвратительной провокацией». Специальная следственная служба изучила инцидент и отказала в возбуждении уголовного дела на основании отсутствия состава преступления.

Эдмон Марукян заявил, что Специальная следственная служба замяла дело, а власть оправдала насилие.

«Мы считаем, что дело должно было быть расследовано не в контексте статьи 118 Уголовного кодекса РА, а в контексте статьи 258 Уголовного кодекса, в которой говорится о нарушении общественного порядка... речь идет о хулиганстве», - заявил сегодня Марукян.

По словам Марукяна, и политические и правовые оценки власти говорят о том, что подобное может повториться.

Вице-спикер парламента Ален Симонян (фракция «Мой шаг») в ответ заявил: «Мне нечего добавить. Люди уже видели и знают, кто такой Эдмон Марукян с политической точки зрения. Власть осудила насилие, осудила любую попытка прибегнуть к насилию и никогда не применяла его, даже тогда, когда общественность требовала этого. Поэтому манипуляции, ложь и все остальное нужно отличать от реальных случаев».

Что касается заявления Марукяна о том, что власть оправдывает насилие в отношении оппозиционного мнения, то Симонян ответил на вопрос вопросом: является ли брань – свободой слова и оппозиционным мнением? «Если свобода слова – это матерная брань, то я сожалею, что представление г-на Марукяна, «Просвещенной Армении», проевропейской силы о свободе слова является матерной бранью и насмешками. Он немного путает», - заявил вице-спикер.

«Просвещенная Армения» пришла к заключению, что хотя они не удовлетворены ни политической, ни правовой оценкой правящего большинства, но продолжат работать в парламенте более свободно и целенаправленно.