В армянском парламенте произошла драка

Сегодня в Национальном собрании Армении произошла драка между лидером оппозиционной фракции «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») Эдмоном Марукяном и представителем правящей фракции «Мой шаг» Сасуном Микаеляном. Драка прекратилась после вмешательства коллег депутатов.
Марукян выступал с трибуны, критикуя депутатов правящей фракции. В ответ с мест были слышны реплики, а после реплики Сасуна Микаеляна лидер оппозиционной фракции сошел с трибуны, а депутат от правящей фракции встал со своего места и между ними завязалась драка.
Депутатам и членам правительства, присутствовавшим на заседании во главе с премьер-министром Николом Пашиняном, удалось разделить дерущихся, после чего Марукян вернулся на трибуну, чтобы продолжить свое выступление. Он заявил: «Как бы сильно вы меня ни били, я буду говорить. Кто-то подкрался и ударил меня сзади».
Сасун Микаелян продолжал с места реагировать на слова оппозиционного депутата, на что Эдмон Марукян сказал следующее: «Тот, кто отрезал бы мне голову, еще не родился. Прекратите здесь действовать как «Шмайс» [прозвище бывшего провластного депутата, известного своим вспыльчивым поведением в парламенте – ред.]. Веди себя прилично. Хватит, этой культуры больше здесь не будет. Была революция также для того, чтобы здесь установилась культура дебатов».
Спикер парламента Арарат Мирзоян прервал заседание, объявив перерыв.
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