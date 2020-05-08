Это лично мое и наше самое большое поражение после революции – Пашинян о драке в парламенте

После произошедшей сегодня утром в Национальном собрании драки лидер оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян вместе с фракцией покинул зал заседаний, заявив, что они ожидают политической оценки со стороны правящей силы и что произошедшая драка должна иметь политические последствия. По словам Марукяна, после этого они решат - возвращаться в парламент или нет и как вообще продолжать свою работу в парламенте.

«То, что произошло, по большому счету является и нашей проблемой, но больше это проблема лидера революции. Мы сейчас покинем зал заседаний, и в дальнейшем, в зависимости от политической оценки и последствий, мы сделаем выводы, решим, что нам делать, и поймем, как будем работать в этом парламенте в будущем», - заявил Марукян.

Напомним, что ранее произошла драка между главой фракции «Просвещенная Армения» Эдмоном Марукяном и депутатом правящей фракции «Мой шаг» Сасуном Микаеляном. Все это произошло после того, как Эдмон Марукян пытался ответить на выступление депутата фракции «Мой шаг» Бабкена Туняна. Сасун Микаелян вмешался с места, после чего последовала уже известная потасовка.

Выступая с трибуны Национального собрания, премьер-министр Никол Пашинян довольно резко отреагировал на произошедшее. Сначала он сказал, что осуждает любое проявление насилия, но подчеркнул, что уже два года революционная команда последовательно подвергается как моральному, так и психологическому насилию. Он отметил, что квалифицирует все это одним словом: «провокация, ужасная провокация». Он подчеркнул, что также осуждает членов своей команды за то, что они поддались на провокацию.

Никол Пашинян несколько раз отметил, что осуждает насилие, сказал, что в результате таких провокаций и начавшейся против них борьбы в целом делается попытка подорвать доверие народа к власти.

«Депутатам парламентского большинства, моим депутатам в социальных сетях угрожают изнасилованием, угрожают убить их детей на улицах, распространяют самые последние лживые сведения о депутатах, представляющих фракцию «Мой шаг». И у всего этого одна цель – сломить дух политического большинства, расколоть его и раздробить существующее между политическим большинством и народом доверие», - сказал Пашинян.

«Да, вчера руководитель фракции «Просвещенная Армения» пригласил меня на кофе, и я принял его приглашение, я сам спустился в свой бывший кабинет, где сейчас сидит г-н Марукян, я прямо ему сказал: г-н Марукян, у нас есть основания подозревать, что Вы и Ваша деятельность являются неотъемлемой частью плана применения психологического, морального и, наконец, физического насилия. И сегодня, посмотрев видео произошедшего, я задаюсь простым вопросом, извините, что вхожу в такие подробности, но я вынужден. Вопрос: зачем выступающий с большой скоростью спускался с трибуны и шел к депутату Сасуну Микаеляну? Чтобы вести политические дебаты? Или откуда у Марукяна была уверенность, что Сасун Микаелян, который встал с места, выражая свое возмущение, просто не выходил из зала заседаний? Извините, но я не могу назвать произошедшее никак иначе как провокацией, ужасной провокацией, тем более после просмотра этой видеозаписи несколько раз», – в своем выступлении подчеркнул Никол Пашинян.

Он добавил, что осуждает также тот факт, что они поддаются на провокации. «Я хочу прямо сказать, что осуждаю также то, что мы поддаемся на провокации, моего брата, моего друга я осуждаю, потому что мы не имеем права поддаваться на провокации, потому что нас каждый день хотят отклонить от наших ценностей. С этой же трибуны тот же человек говорит: вы будете нас бить в подъездах? Они хотят сделать из нас тех, кто бьют их в подъездах, они хотят приравнять нас к киллерам, вывести нас из равновесия. Да, сегодня в Армении объявлена исключительная ситуация, когда власть каждый день становится жертвой насилия со стороны сержевской и кочаряновской преступной банды и обслуживающих ее парламентариев.

Вот в чем правда, и я осуждаю себя и считаю произошедшее сегодня лично моим и нашим самым большим поражением, которое мы потерпели после революции, но пусть это никого не воодушевляет.

Все это связано с законом о конфискации незаконного имущества, со многими уголовными делами, потому что когда они возвратят все украденные деньги, откуда тогда получатели подачек получат свои подачки?» - подчеркнул премьер-министр.

Советник генпрокурора Гор Абрамян сообщил Радио Азатутюн, что прокуратура изучает видеозаписи инцидента.