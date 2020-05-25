В апреле индекс экономической активности упал на 17,2% - Статистический комитет

В апреле 2020 года, по сравнению с апрелем прошлого года, индекс экономической активности в Армении испытал беспрецедентное падение - на 17,2%, что является самым большим снижением в месячном разрезе с 2011 года, когда экономику Армении начали измерять также показателем экономической активности.

Согласно данным, опубликованным сегодня Статистическим комитетом, в апреле этого года, когда экономика, по сути, была «закрыта» по причине пандемии коронавируса, спад был зарегистрирован во всех отраслях экономики: в сфере строительства - 51%, внутренний торговый оборот сократился на 33,1%, объем услуг (без учета торговли) - на 15,9%, в промышленности зарегистрирован спад на 8,6%, экспорт сократился на 30,3%, импорт - на 27,4%, данные по сельскому хозяйству не представлены.

Напомним, что в предыдущем месяце, по сравнению с мартом 2019 года, индекс экономической активности также снизился, но на несравнимо меньшую величину - 4,9%.

Около месяца назад на заседании правительства был обнародован прогноз правительства, согласно которому экономика Армении в этом году зафиксирует спад на уровне 2%. В то же время в связи с коронавирусом, когда экономика страны была «закрыта» на несколько недель, правительство заявило, что в течение года дополнительно возьмет в долг 260 млрд драмов или по сегодняшнему обменному курсу более 530 млн долларов.

Авторитетные международные организации представляют различные прогнозы развития экономики Армении в этом году. Самым свежим является прогноз Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), согласно которому экономика Армении в 2020 году зафиксирует спад на 3,5%, однако уже в следующем году рост составит 5,5%.