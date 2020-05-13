Экономика Армении в этом году зафиксирует спад на уровне 3,5% - ЕБРР

В этом году экономика Армении зафиксирует спад на уровне 3,5% по причине экономического воздействия пандемии коронавируса. Об этом говорится в опубликованном сегодня докладе Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) «Региональные экономические перспективы» (Regional Economic Prospects / 2020 May).

В то же время, по данным банка, экономика Армении восстановится уже в следующем году, зафиксировав рост ВВП на 5,5%.

В Грузии спад в этом году будет больше - 5,5%. Рост экономики в 2021 году составит 5,5%.

В Азербайджане в 2020 году ожидается спад на уровне 3%, а в 2021 году - 3-процентный рост.

Согласно ЕБРР, в этом году в России ожидается экономический спад на уровне 4,5%, а в 2021 году – 4-процентный рост.