В марте показатель экономической активности упал на 4,9%

Показатель экономической активности Армении в марте этого года упал на 4,9% по сравнению с мартом прошлого года, говорится в сообщении, опубликованном сегодня Статистическим комитетом.

Спад зафиксирован во всех сферах. Особенно заметен спад в сфере строительства - 26,2%, экспорт сократился на 17,4%, импорт на 15,3%, объем промышленного производства - на 1,9%, услуги (без торговли) - на 4,8%, торговля - на 9,9%, производство электроэнергии - на 1%.

Статистический комитет также представил сводные данные за первый квартал этого года. В январе-марте 2020 года показатель экономической активности вырос на 4%.