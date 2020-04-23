Армения завершит год с экономическим спадом в 2%, будет привлечен новый долг в размере более полумиллиарда долларов - правительство

Правительство отныне признает, что Армения завершит год с экономическим спадом в 2%, и с целью нейтрализации последствий кризиса собирается привлечь дополнительный долг в размере более полумиллиарда долларов.

На сегодняшнем заседании кабмина был одобрен проект поправок в закон о государственном бюджете Армении на 2020 год, который еще должен быть утвержден Национального собранием.

Согласно еще действующему госбюджету, Армения должна была завершить год с экономическим ростом в 4,9%. Министр финансов Атом Джанджугазян отметил, что при планировании госбюджета на этот год было практически невозможно предсказать, что произойдет в дальнейшем, и в мире нет ни одной страны, чья экономика не пострадала бы от негативного влияния пандемии.

Министр представил три основные причины, негативное влияние которых стало существенным для экономики Армении: в горнодобывающей сфере в мире наблюдается снижение спроса, а следовательно, падение цен, сфера туризма, фактически, прекратила действовать, и прогнозы этого года не внушают оптимизма, наконец, в сфере частных трансфертов также ожидается сокращение по сравнению с ожидаемыми объемами.

«Мы уже дали полную оценку, учитывая внутренние и внешние ограничения, прогнозируется, что наш валовой внутренний продукт будет отрицательным в размер 2%. Это отличается от показателя экономического роста, запланированного и лежащего в основе прогнозов предусмотренных в бюджете экономических развитий, который составлял 4,9%, скажу, чтобы просто напомнить, следовательно, должна быть реализована политика реагирования. Здесь, считаю, очень важно то обстоятельство, что у нас есть накопленный до сих пор потенциал, который может быть использован именно для такой ситуации», - сказал Джанджугазян.

Министр финансов напомнил, что с целью противодействия указанным негативным развитиям правительство уже объявило о расходовании около 150 млрд драмов. Однако для того, чтобы изыскать эту сумму, необходимо взять дополнительный долг, поскольку спад экономики не может не привести к сокращению налоговых поступлений. Планируется, что в этом году будет собрано примерно на 170 млрд драмов меньше налогов и сборов, чем планировалось.

«Оценка привлечения дополнительных финансовых средств составляет примерно 260 млрд драмов, которые будут необходимы для обеспечения реализации ранее представленного сценария. Это означает, что с учетом ожидаемого размера валового внутреннего продукта наш показатель соотношения государственного долга к валовому внутреннему продукту увеличится и приблизится к уровню 60%, в то время как по результатам 2019 года показатель этого соотношения у нас был на уровне 50%», - отметил Атом Джанджугазян.