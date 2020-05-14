Баку ждет ответа Еревана по вопросу обмена пленными по принципу «всех на всех»

Официальный Баку готов на обмен пленными с Ереваном по принципу «всех на всех», заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, добавив, что вопрос особенно актуален в условиях пандемии.
«Однако, к сожалению, мы не видим конструктивизма в этом вопросе от Армении. Мы со своей стороны готовы к этому», - согласно азербайджанской службе «Интерфакс», сказал Гаджиев.
Армянская сторона ранее несколько раз отклоняла предложение Баку об обмене пленными по принципу «всех на всех». Премьер-министр Никол Пашинян несколько месяцев назад заявил, что «не может быть обмена, если проникшие с азербайджанской стороны лица совершили убийства».
Речь, в частности, идет о гражданах Азербайдана Шахбазе Гулиеве и Дилхаме Аскерове, которые были задержаны в 2014 году на территории Карабаха. Суд Степанакерта приговорил Аскерова к пожизненному заключению, а Гулиева - у 22 годам лишения свободы за ряд тяжких преступлений, в том числе убийство.
В Азербайджане в настоящее время удерживаются двое граждан Армении: Карен Казарян и Араик Казарян.
34-летний Карен Казарян, который родом из села Бердаван Тавушской области, оказался на территории Азербайджана летом 2018 года и спустя несколько месяцев был приговорен азербайджанским судом к 20 годам тюремного заключения. По утверждению Баку, Казарян является диверсантом, между тем, по словам родственников, у него проблемы с психическим здоровьем и еще в 2013 году он был поставлен на учет в соответствующее медучреждение.
19-летний военнослужащий Араик Казарян оказался на территории Азербайджана в августе 2019 года. Азербайджанские СМИ утверждали, что он покинул воинскую часть по причине «бесчеловечного обращения». Между тем, министр обороны Армении Давид Тоноян выразил мнение, что солдат заблудился на местности.
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