У меня есть внутренняя убежденность, что наш солдат просто заблудился – министр обороны Армении

Министр обороны Армении Давид Тоноян убежден, что военнослужащий Араик Казарян оказался на азербайджанской стороне в результате того, что он просто заблудился на местности.

«Расследование все еще продолжается, но я лично считаю, что наш военнослужащий заблудился географически», - сегодня в ходе брифинга с журналистами, отвечая на вопрос Радио Азатутюн, отметил министр.

На утверждения азербайджанской стороны о том, что солдат был задержан вблизи боевой позиции в Физули, и что «его дезертирство было вызвано бесчеловечным обращением в воинской части», Тоноян ответил так: «Это результат работы информационной пропаганды противника, и я не думаю, что нужно распространять эту информацию. У меня есть внутренняя убежденность, что он просто заблудился».

Министр также сообщил, что начались работы по возвращению военнослужащего на родину: власти уже обратились в соответствующие международные структуры через Красный Крест.

«Это печальное событие для всех нас, но я думаю, что все будет хорошо, и я также призываю моих азербайджанских коллег положить конец этой информационной кампании», - заявил глава Минобороны Армении.

Отметим, что накануне Министерство обороны Нагорного Карабаха сообщило, что из одной из воинских частей, расположенных в юго-восточном направлении линии соприкосновения, при еще не выясненных обстоятельствах боевую позицию покинул военнослужащий Араик Казарян.

По сообщениям азербайджанских СМИ, солдат находится на азербайджанской стороне.

Сегодня Офис омбудсмена сообщил, что защитник прав человека Армении Арман Татоян имел телефонный разговор с главой армянской делегации Международного комитета Красного Креста по вопросу находящегося в Азербайджане армянского военнослужащего.