Заявление Мамедъярова является реакцией на его критику в его адрес в Азербайджане – политический комментатор

Заявление министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова было адресовано не армянской, а азербайджанской аудитории. Такое мнение в беседе с Радио Азатутюн высказал политический комментатор Акоп Бадалян.

Мамедъяров дал интервью азербайджанскому сайту Minval.az, затронув переговоры по карабахскому урегулированию. В частности, он вновь заявил, что на столе переговоров якобы находится поэтапный вариант урегулирования конфликта.

«Довольно резкий и довольно четкий ответ Еревана, прозвучавший после заявления Лаврова, в Азербайджане вызвал критику в адрес Мамедъярова, - сказал Акоп Бадалян и продолжил: - Из кругов президента Алиева довольно открытым текстом стали озвучивать критику, что Мамедъяров не может продвигать так называемую алиевскую политику на переговорах. И я думаю, что заявление Мамедъярова было всего лишь реакцией на критику, звучащую в его адрес внутри Азербайджана».

На прошлой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что министры иностранных дел Армении и Азербайджана в настоящее время активно обсуждают проекты карабахского урегулирования, предложенные во время встречи в Москве год назад с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Более того, глава МИД РФ утверждал, что в основе дискуссий лежат принципы поэтапного урегулирования проблемы, согласно которым на первом этапе должны быть освобождены ряд районов вокруг Нагорного Карабаха, а затем разблокированы транспортные, экономические и прочие коммуникации.

За этим заявлением последовал ответ официального Еревана. Министр иностранных дел Зограб Мнацаканян заявил, что с 2018 года обсуждения ограничивались рассмотрением подходов и оценок сторон вокруг отдельных элементов. По словам министра иностранных дел Армении, предложенный в 2014 году вариант сегодня не находится на переговорном столе.

В интервью азербайджанскому веб-сайту Мамедъяров сказал, что общие рамки переговоров до сего дня неоднократно были очерчены сопредседателями Минской группы ОБСЕ, а также в заявлениях, сделанных на уровне руководителей стран-сопредседателей.

«Во всех них нашли свое отражение элементы поэтапного урегулирования конфликта, то есть пошаговая ликвидация последствий конфликта, где на первоначальном этапе значится освобождение оккупированных территорий вокруг Нагорного Карабаха, возвращение к родным очагам азербайджанцев, изгнанных с этих территорий, открытие коммуникаций между Азербайджаном и Арменией», - отметил глава МИД Азербайджана.

Политический комментатор Акоп Бадалян не видит ничего нового в словах Мамедъярова, отмечая, что Азербайджан неоднократно высказывал подобную позицию.

«Заявления о поэтапном варианте привычны и понятны с их точки зрения, а мы должны сосредоточиться на тех планках, которые устанавливает официальный Ереван. И с этой точки зрения у нас есть очень важные заявления, сделанные на публичном уровне после бархатной революции в целом и после заявления Лаврова, в частности», - подчеркнул политический комментатор.

Кстати, пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян на прошлой неделе заявила российскому «Коммерсанту», в частности, следующее: «С 2018 года Армения не ведет переговоров на базе поэтапного урегулирования».