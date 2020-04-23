Для Армении неприемлемы предложения, предполагающие поэтапный вариант урегулирования карабахского конфликта – пресс-секретарь МИД

Итоги встречи 15 апреля 2019 года были сформулированы в совместном заявлении министров иностранных дел Армении, России и Азербайджана и сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в котором даны очертания переговоров, и оно не содержит ссылок или даже намеков на поэтапное урегулирование. Об этом заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Анна Нагдалян, отвечая на вопрос газеты «Коммерсантъ».

«В последние дни имели место разные обсуждения относительно нагорно-карабахского урегулирования, в которых упоминалось о поэтапном подходе урегулирования. Разъясните, пожалуйста, обсуждались ли на встрече в Москве 15 апреля 2019 года какие-либо документы, предполагающие поэтапный подход карабахского урегулирования? Какое отношение к ним выразила армянская сторона? Какова нынешняя позиция Армении в вопросе урегулирования карабахского конфликта?» - согласно пресс-службе МИД Армении, поинтересовалось российское издание.

В ответ на вопрос Нагдалян также подчеркнула: «Армянские стороны не приемлют какой-либо вариант урегулирования, который не предусматривает реализацию права Арцаха на самоопределение без какого-либо ограничения, и который может поставить под угрозу безопасность народа Арцаха. Для Армении неприемлемы такие предложения, которые подразумевают поэтапный вариант урегулирования нагорно-карабахского конфликта, представленные еще до 2018 года. Более того, с 2018 года Армения не ведет переговоров на базе поэтапного урегулирования».

«Армения имеет ясное видение сбалансированных, основанных на компромиссах и соразмерности обязательств подходов, которые могут привести к справедливому и устойчивому урегулированию нагорно-карабахского конфликта», - сказала пресс-секретарь МИД Армении.

Напомним, два дня назад министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что министры иностранных дел Армении и Азербайджана в настоящее время активно обсуждают проекты карабахского урегулирования, предложенные во время встречи в Москве год назад с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Более того, глава МИД РФ утверждал, что в основе дискуссий лежат принципы поэтапного урегулирования проблемы.

В тот же день на заявление Лаврова ответил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, подчеркнув, в частности, что «в переговорах по карабахскому урегулированию ни одна из армянских сторон даже не может предположить возможность пересмотра оборонительных линий, ставя под угрозу безопасность населения Арцаха».