Премьер-министр не видит необходимости добавлять что-либо к своим предыдущим заявлениям по вопросу Карабаха

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не видит необходимости добавлять что-либо к своим предыдущим заявлениям по карабахскому вопросу, как и корректировать какое-либо заявление. Об этом говорится в ответе аппарата премьер-министра на письменный запрос Радио Азатутюн.

Радио Азатутюн, в частности, поинтересовалось, насколько соответствует действительности последнее заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, учитывая утверждения официального Еревана о том, что на столе переговоров нет какого-либо документа, какие предложения обсуждались в апреле прошлого года в Москве, на что ссылается Лавров, обсуждался ли в ходе той встречи поэтапный вариант урегулирования конфликта, и какова позиция официального Еревана по этому варианту. Кроме того, Радио Азатутюн поинтересовалось, какие проекты в настоящее время активно обсуждаются, есть ли на столе переговоров вообще какой-либо документ, насколько он приемлем для армянских сторон, и если заявление Лаврова не соответствует действительности, собирается ли официальный Ереван потребовать объяснений от российской стороны.

«В то же время отметим, что Министерство иностранных дел РА предоставило все необходимые разъяснения по указанным Вами вопросам», - говорится в письменном ответе аппарата премьер-министра РА.

Напомним, два дня назад министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что министры иностранных дел Армении и Азербайджана в настоящее время активно обсуждают проекты карабахского урегулирования, предложенные во время встречи в Москве год назад с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Более того, глава МИД РФ утверждал, что в основе дискуссий лежат принципы поэтапного урегулирования проблемы, согласно которым на первом этапе должны быть освобождены ряд районов вокруг Нагорного Карабаха, а затем разблокированы транспортные, экономические и прочие коммуникации.

В тот же день на заявление Лаврова ответил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, подчеркнув, в частности, что «в переговорах по карабахскому урегулированию ни одна из армянских сторон даже не может предположить возможность пересмотра оборонительных линий, ставя под угрозу безопасность населения Арцаха».

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян сегодня заявила, что итоги встречи 15 апреля 2019 года были сформулированы в совместном заявлении министров иностранных дел Армении, России и Азербайджана и сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в котором даны очертания переговоров, и оно не содержит ссылок или даже намеков на поэтапное урегулирование.