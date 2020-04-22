Главы МИД Армении и Азербайджана и сопредседатели Минской группы ОБСЕ поддерживают тесные контакты

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров и сопредседатели Минской группы ОБСЕ – Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шофер (США) с середины марта проводят регулярные удаленные консультации, включая совместную видеоконференцию 21 апреля. Личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик также принимал участие в этих консультациях, говорится в совместном заявлении министров и сопредседателей.

В ходе консультаций участники обсудили влияние глобального кризиса в области здравоохранения на регион и последние события на местах. Они также рассмотрели последующие шаги в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта в соответствии с их совместным заявлением, принятым в Женеве 30 января 2020 года.

«Было отмечено, что из-за чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате пандемии Covid-19, осуществление ранее согласованных гуманитарных мер было отложено. Личные встречи на уровне министров и визиты сопредседателей в регион, согласованные в Женеве, также были отложены. Тем не менее, необходимая работа по подготовке этих мероприятий продолжается.

Сопредседатели также подчеркнули важность строгого соблюдения режима прекращения огня и воздержания от провокационных действий в нынешних условиях и призвали стороны принять меры для дальнейшего снижения напряженности. Они также высоко оценили непрерывную работу личного представителя действующего председателя ОБСЕ в сложившейся ситуации и подчеркнули необходимость скорейшего возобновления мониторингов [в зоне конфликта]», - говорится в заявлении, текст которого приводит пресс-служба МИД Армении.

«Учитывая огромные проблемы, с которыми сейчас сталкиваются все народы, независимо от политических границ, и которые служат серьезным напоминанием о ценности каждой человеческой жизни, министры иностранных дел и сопредседатели выразили надежду, что проявляемая в контексте противодействия пандемии решимость придаст творческий и конструктивный импульс мирному процессу. Сопредседатели обратили внимание на призыв генерального секретаря ООН от 23 марта к мерам по прекращению огня в период кризиса в области здравоохранения и на заявление сопредседателей от 19 марта.

Министры иностранных дел и сопредседатели МГ ОБСЕ договорились поддерживать тесные контакты и как можно скорее продолжить личные переговоры», - отмечается в совместном заявлении.