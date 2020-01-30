Мнацаканян подчеркнул необходимость вовлечения в процесс мирного урегулирования представителей народа Карабаха - МИД

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян подчеркнул необходимость вовлечения в процесс мирного урегулирования избранных представителей народа Нагорного Карабаха. По завершении встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана заявление распространило внешнеполитическое ведомство Армении.

Встреча глав МИД двух стран, Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова, в Женеве продлилась два дня, в общей сложности более 10 часов. В ней участвовали также сопредседатели Минской группы ОБСЕ и личный представитель действующего председателя ОБСЕ.

В заявлении МИД Армении говорится, что в ходе интенсивных обсуждений стороны обратились к широкому кругу вопросов, касающихся процесса мирного урегулирования карабахского конфликта: реализация достигнутых в 2019 году договоренностей и обсужденных предложений, возможные дальнейшие шаги в направлении подготовки народов к миру, являющиеся основой дальнейшего урегулирования принципы и элементы. Обсуждены также график и повестка процесса продвижения процесса урегулирования.

Министры иностранных дел согласились вновь провести встречу в ближайшее время под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Принявшие участие в переговорах стороны также выступили с совместным заявлением. Сопредседатели Минской группы подтвердили свою полную приверженность оказанию сторонам помощи в мирном урегулировании конфликта и соблюдению принципа конфиденциальности в процессе урегулирования. Они подчеркнули необходимость творческого подхода и духа компромисса для достижения справедливого и прочного мира. Сопредседатели не упомянули о необходимости привлечения избранных представителей народа Нагорного Карабаха, о чем говорилось в заявлении армянской стороны.