Увольнения на Общественном телевидении продолжаются

После скандального инцидента с утечкой кадров технической репетиции телеобращения премьер-министра Никола Пашиняна увольнения на Общественном телевидении Армении (ОТА) продолжаются.

За заявлением об увольнении исполнительного директора телекомпании Маргариты Григорян сегодня уже последовали заявления об отставке директора новостной службы Петроса Казаряна и продюсера телекомпании Вардана Акопяна.

Председатель Совета Общественной телерадиокомпании Армении Ара Ширинян сказал Радио Азатутюн, что не хочет комментировать инцидент, но заверил, что решение об увольнении было принято лично Петросом Казаряном, Совет, являющийся органом управления ОТА, не призывал его сделать это. «Решение принял не Совет, оно было принято на основании заявления Петроса Казаряна. Он, кстати, был освобожден от должности директора новостной службы, но продолжит работу в качестве ведущего», - сказал Ширинян.

Связаться с Петросом Казаряном сегодня не удалось.

Ара Ширинян также сообщил, что исполняющим обязанности директора новостной службы назначен заместитель Казаряна Рубен Шахинян.

Новый директор новостной службы будет назначен после избрания нового исполнительного директора на конкурсной основе. А обязанности исполнительного директора будет временно исполнять заместитель директора по творческим вопросам Общественного телевидения Армен Саргсян.

Ширинян не стал комментировать, считает ли он увольнения соразмерными произошедшему инциденту.

На кадрах технической репетиции телеобращения премьер-министра было видно, что он готовится к прямому эфиру, за это время Пашинян несколько раз кашлял, пил воду и запивал водой таблетку. Распространенное в Facebook видео, однако, было смонтировано и носило откровенно издевательский характер.

Ширинян сказал, что он лично не разговаривал с премьер-министром на эту тему, но видит необходимость в этом. Он добавил, что у него не было обсуждения и с аппаратом премьер-министра.

В распространенном ранее заявлении Общественного телевидения говорится: «Что касается выступлений премьер-министра в прямом эфире, то подчеркнем, что за непосредственную работу с премьер-министром отвечают не сотрудники телекомпании, а аппарата премьер-министра».

Радио Азатутюн поинтересовалось у пресс-секретаря Никола Пашиняна Мане Геворкян, будет ли привлечен к ответственности кто-либо из команды премьер-министра. «Могу сказать, что я очень сожалею в связи с произошедшим. Будучи пресс-секретарем премьер-министра, я очень сожалею по поводу этого инцидента, который произошел и который больше никогда не должен повториться. С нашей стороны мы сделаем все возможное, чтобы исключить в дальнейшем такую практику с нашими партнерами».

Пресс-секретарь премьер-министра отметила, что у нее не было обсуждений с Советом Общественной телекомпании. У них также нет исследования о том, которая из восьми телекомпаний, воспользовавшихся открытым каналом во время прямого эфира, распространила кадры технической репетиции.

Сегодня газета «Айкакан жаманак», принадлежащая семье премьер-министра, сославшись на свой хорошо осведомленный источник, написала: «Директор новостных программ «Еркир медиа» Гегам Манукян передал кадры директору принадлежащего Роберту Кочаряну «5-го канала» Арутюну Арутюняну, который организовал утечку через один из фейков, принадлежащих сторонникам Роберта Кочаряна».

В беседе с Радио Азатутюн Гегам Манукян назвал публикацию глупостью. «Когда говорят, что видео было передано TV5 из «Еркир медиа», это смешно, потому что TV5, как и другие армянские телекомпании, получила этот сигнал. Сигнал был открытым. То есть, не было необходимости брать из «Еркир медиа» и давать его TV5, если этот сигнал был открытым. Но потом я выяснил, что Арутюн Арутюнян в эти два дня заявил, что они даже не открывали этот сигнал. И чтобы найти способ, как видео могло оказаться у ТВ5, они нашли имя Гегама Манукяна. Завтра это может оказаться Симон Симонян или кто-то еще», - сказал он.