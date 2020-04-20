Премьер-министр назвал инцидент с утечкой кадров репетиции его видеообращения «позорным»

Премьер-министр Никол Пашинян вчера поздно вечером затронул тему утечки кадров технической репетиции его видеообращения. В соцсетях ранее был распространен ролик откровенно издевательского характера, смонтированный из кадров, на которых премьер-министр готовится к пятничному телеобращению в прямом эфире.

Во время прямого эфира в Facebook Пашинян назвал этот инцидент «позорным» и сказал, что он удивлен некоторыми откликами на него. «Видео говорит плохо о его авторах, а не обо всем том, что происходит в кадре. Ведь что происходит в кадре? Обычная рабочая ситуация, когда есть проблема с настройкой скорости суфлера. Многих взволновал мой кашель. Я сегодня сдал уже третий тест на коронавирус, и, к сожалению для некоторых, ответ вновь отрицательный», - сказал премьер.

17 апреля прямую трансляцию телеобращения премьер-министра обеспечивало Общественное телевидение Армении (ОТА). В ОТА заявили, что утечки не было. ОТА предоставила открытый канал, которым воспользовались телекомпании «Армения», «Шант», «Мир», H2, «АР», «Кентрон», «Еркир Медиа» и «5-й канал».

К заявлению ОТА обратилась пресс-секретарь премьер-министра Мане Геворкян, написав в Facebook, что предоставление другим телекомпаниям телеобращения премьер-министра по открытому каналу по призыву аппарата премьер-министра вовсе не означает, что телекомпания должна была предоставить открытый канал, начиная с подготовительных работ. «Профессиональный подход предполагает, что другим телеканалам должен был быть предоставлен открытый канал исключительно за несколько секунд до эфира, а не за 5, 10, 15 или 20 минут до этого. Между тем, выяснилось, что Общественное телевидение, не поставив в известность аппарат премьер-министра, предоставило другим телекомпаниям открытый канал по меньшей мере за 15 минут до начала телеобращения», - заявила Мане Геворкян.

Геворкян сообщила, что пресс-служба премьер-министра узнала об открытом канале за 20 секунд до начала телеобращения, дала необходимый для прямой трансляции обратный отсчет, после чего началось телеобращение. Она заявила, что пресс-служба правительства была проинформирована о том, что до начала телеобращения премьер-министра в эфире будет показана только фотография, в том числе в открытом канале.

Позже пресс-секретарю премьер-министра ответил директор по креативным вопросам ОТА Вардан Акопян. Он был ответственным за группу по обеспечению прямого подключения премьер-министра. Акопян написал в Facebook, что перед техническим видеосигналом он лично предупредил, что начался режим видеозаписи, и добавил, что это означает, что премьер-министр должен был быть незамедлительно проинформирован об этом. «Я лично мог подсказать премьер-министру, но, как я отметил, я был членом этой группы с точки зрения технического обеспечения. Кто должен был по должности проинформировать премьер-министра РА о том, что он находится в прямом эфире? Мой профессионализм не позволяет мне брать на себя рабочие обязанности других людей. Удивительно, что в объяснении г-жи Мане Геворкян об этом ничего не говорится. Это главный вопрос. Без ответа на этот вопрос принятие поспешного решения и обвинение, на мой взгляд, говорит о предвзятом отношении», - написал Акопян.

Позже, после этой записи, ОТА распространило официальное заявление, в котором отмечается, что персонал Общественного телевидения глубоко сожалеет в связи с распространением в Интернете ролика с использованием кадров подготовки премьер-министра Никола Пашиняна к прямому эфиру. В тексте заявления телекомпании также содержатся утверждения директора по креативным вопросам о том, что пресс-секретарь премьер-министра и другие ответственные лица были проинформированы о трансляции.

«Перед началом трансляции сотрудник телекомпании громко сообщил присутствующим: мы находимся в режиме 𝐑𝐄𝐂, то есть в режиме записи. Это обязательная процедура. Во время всего процесса съемок присутствовали как пресс-секретарь премьер-министра, так и сотрудники информационного управления. Ни один сотрудник телекомпании без специального указания или разрешения не может покинуть доверенное ему место», - говорится в заявлении.

Попытки высмеять премьер-министра посредством ролика, смонтированного из попавших в сеть «доэфирных» кадров его телеобращения к народу, ранее осудил омбудсмен Армении Арман Татоян, назвав их аморальными и неприемлемыми.

После утечки кадров технической репетиции премьер-министра к прямому эфиру в СМИ стала циркулировать информация о том, что на Общественном телевидении ожидаются отставки, в частности, исполнительного директора ОТА Маргариты Григорян и Вардана Акопяна.

Позже стало известно о том, что заявление об отставке представила исполнительный директор ОТА ​Маргарита Григорян. Она подчеркнула, что разделяет ответственность за произошедшее.