Освобожден с должности директор службы новостей «Первого канала» Петрос Газарян

Совет Общественной телерадиокомпании выступил с заявлением, в котором говорится, что согласно собственным заявлениям директор новостной службы «Первого канала» Общественного телевидения Армении Петрос Газарян и продюсер телекомпании Вардан Акопян были освобождены с занимаемых должностей.

Рубен Шахинян назначен исполняющим обязанности директора новостной службы.

В своем заявлении Совет выразил сожаление по поводу инцидента, связанного с трансляцией видеообращения премьер-министра, после которого накануне подала в отставку исполнительный директор телекомпании Маргарита Григорян.

Исполняющим обязанности исполнительного директора Совет назначил заместителя директора по творческим вопросам Общественного телевидения Армена Саргсяна. Конкурс на вакантную должность будет объявлен в ближайшее время.

Напомним, что после пятничного телеобращения Никола Пашинян в сети появились кадры технической подготовки к нему, которые были смонтированы в ролик откровенно издевательского характера.