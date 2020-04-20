Исполнительный директор Общественного телевидения Армении представила заявление об отставке

Исполнительный директор Общественного телевидения Армении Маргарита Григорян представила заявление об отставке. Об этом говорится в ее официальном заявлении.

«Для меня неприемлема публикация кадров с премьер-министром Армении, которые были записаны перед прямым эфиром, и я искренне возмущена этим дешевым шагом, нарушающим партнерские и этические принципы. Я сама подвергалась подобным атакам со стороны средств массовой информации в течение многих лет и понимаю, что означает удар в спину», - отметила Григорян, выразив сожаление в связи со случившимся.

Она подчеркнула, что разделяет ответственность за произошедшее, представляя свое заявление об увольнении.

Отметим, что премьер-министр Никол Пашинян вчера поздно вечером затронул тему утечки кадров технической репетиции его видеообращения к народу. В соцсетях ранее был распространен ролик откровенно издевательского характера, смонтированный из кадров, на которых премьер-министр готовится к пятничному телеобращению в прямом эфире.

Во время прямого эфира в Facebook Пашинян назвал этот инцидент «позорным».