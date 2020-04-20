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Армения

Исполнительный директор Общественного телевидения Армении представила заявление об отставке

Исполнительный директор Общественного телевидения Армении Маргарита Григорян (архив)

Исполнительный директор Общественного телевидения Армении Маргарита Григорян представила заявление об отставке. Об этом говорится в ее официальном заявлении.

«Для меня неприемлема публикация кадров с премьер-министром Армении, которые были записаны перед прямым эфиром, и я искренне возмущена этим дешевым шагом, нарушающим партнерские и этические принципы. Я сама подвергалась подобным атакам со стороны средств массовой информации в течение многих лет и понимаю, что означает удар в спину», - отметила Григорян, выразив сожаление в связи со случившимся.

Она подчеркнула, что разделяет ответственность за произошедшее, представляя свое заявление об увольнении.

Отметим, что премьер-министр Никол Пашинян вчера поздно вечером затронул тему утечки кадров технической репетиции его видеообращения к народу. В соцсетях ранее был распространен ролик откровенно издевательского характера, смонтированный из кадров, на которых премьер-министр готовится к пятничному телеобращению в прямом эфире.

Во время прямого эфира в Facebook Пашинян назвал этот инцидент «позорным».

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