Злоупотребившие шансом люди должны быть убраны из системы государственного управления – премьер-министр

«Я вижу, что есть люди, которые злоупотребили шансом на преобразование после революции. Такие люди должны быть убраны из системы государственного управления», - заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время прямого эфира на своей странице в Facebook вечером в воскресенье.

В то же время Пашинян отметил, что, как он и обещал во время «бархатной» революции 2018 года, «вендетт и кадровых побоищ» не будет.

«Многие обвиняют меня и правительство в «бархатном» подходе. Речь идет о том, что старые кадры, которые долгие годы находились в системе государственного управления во времена коррумпированной власти, продолжили работу после революции. Фактически, то, что произошло в эти дни 2018 года, было, в некотором смысле, эмоциональным проявлением. Настоящая революция происходит сейчас, даже в эти кризисные дни», - заявил премьер-министр Армении.

Никол Пашинян отметил, что и после двух лет своего премьерства он удивляется, «насколько глубоко в нас сидит мафиозный менталитет». «То, что он есть у контрреволюционеров, это ясно, но во многих людях, которые считают себя революционерами, также сидит мафиозный менталитет», - отметил он.

Премьер-министр заявил, что настало время для реального очищения во власти – если чиновник злоупотребил «бархатным подходом», его следует убрать из системы управления.

Что касается распространенного в интернете ролика откровенно издевательского характера с кадрами, на которых премьер-министр готовится к пятничному телеобращению, Пашинян отметил, что был удивлен реакцией на него. Он считает, что видео говорит плохо о его авторах.

«Что происходит в кадре? Обычная рабочая атмосфера, когда есть проблема с настройкой скорости суфлера. Многих взволновал мой кашель. Я сегодня сдал уже третий тест на коронавирус, и, к сожалению для некоторых, ответ вновь отрицательный», - заявил премьер-министр.

Ранее пресс-секретарь премьер-министра Мане Геворкян раскритиковала «непрофессиональный подход» Общественного телевидения Армении (ОТА) к съемке телеобращения Пашиняна, отметив, что в результате этого стало возможно появление в сети кадров подготовки к нему. В ответ на это из ОТА заявили, что работа с премьер-министром является ответственностью администрации премьер-министра, и что по просьбе правительства они всегда предоставляли открытую связь другим телеканалам перед прямыми эфирами для проведения проверки и наладки связи.

«Перед началом трансляции сотрудник телекомпании громко сообщил присутствующим: мы находимся в режиме записи. Это обязательная процедура», - заявили в ОТА.