Распространение коронавируса в Армении остается под контролем – премьер

Распространение коронавируса в Армении остается под контролем, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе сегодняшнего телеобращения к гражданам.

«Поэтапно разрешаем возобновление экономической деятельности в различных сферах»

Никол Пашинян отметил, что чрезвычайное положение было продлено, поскольку эпидемия не преодолена не только в Армении, но и во всем мире.

Премьер-министр подчеркнул, что в этих условиях стратегия борьбы с пандемией состоит в том, чтобы стараться держать число заболевших под контролем, чтобы система здравоохранения могла с ним справиться.

«С другой стороны, мы не можем бесконечно жить в условиях карантина и чрезвычайного положения. Следовательно, наша стратегическая задача состоит в том, чтобы жить вместе с коронавирусом, по необходимости, сосуществовать с ним. Предстоящий период чрезвычайного положения мы должны использовать именно для того, чтобы приобрести необходимые для этого навыки», - сказал он.

Пашинян отметил, что на практике это означает следующее: «Мы поэтапно разрешаем возобновление экономической деятельности в различных сферах, но мы ждем особой ответственности от работодателей, которые должны обеспечить на заводах, фабриках, в производственных цехах, на стройплощадках специальные меры по профилактике коронавируса. В противном случае мы будем вынуждены ужесточить ограничения».

Глава правительства добавил, что с сегодняшнего дня у всех хозяйствующих субъектов должны быть планы по обеспечению безопасности и предотвращению распространения коронавируса на своих объектах и предприятиях.



Премьер также предложил формулу, в случае применения которой мы сможем обезопасить от инфекции себя и своих близких.

«Чтобы не заразиться коронавирусом, необходимо соблюдать три простейших правила. Во-первых, при общении соблюдать социальную дистанцию как минимум в 2 метра. Во-вторых, прикасаться к лицу руками только после дезинфекции, то есть помыв руки с мылом или обработав дезинфицирующим средством на основе спирта. Следующее условие - использовать только чистую посуду и продезинфицированные инструменты в парикмахерских. Следуя этим правилам, вы практически гарантированно не заразитесь коронавирусом», - сказал он.

«До этого момента мы достойно противостояли эпидемии»

«По крайней мере до этого момента мы достойно противостояли эпидемии. Я вновь хочу выразить благодарность нашим врачам, всем работникам системы здравоохранения, которые круглыми сутками находятся на передовой в борьбе с эпидемией, неделями будучи оторванными от своих семей», - сказал Пашинян.

Премьер-министр подчеркнул, что с самых первых дней были созданы достойные условия для изолированных граждан, они обеспечены питанием и необходимым медицинским контролем.

«Во многих странах мира Армению приводят в пример того, как нужно вести себя с собственными гражданами в кризисные моменты», - добавил глава правительства.

Никол Пашинян также сообщил, что за эти дни было обеспечено возвращение тысяч граждан Армении на родину, что осуществлялось как за счет бюджета, так и при содействии армянских и диаспоральных организаций и меценатов.

Одной из важных особенностей ситуации с эпидемией коронавируса в Армении, по словам Пашиняна, стало то, что ни одного дня в стране не наблюдалось явления «пустых полок» в магазинах, как это было во многих странах мира.

Премьер-министр заключил свою речь следующими словами: «Будущее Армении зависит от одного человека, и этот человек - ты».

В Армении до сих пор подтвержден 1201 случай коронавируса, выздоровели 402 человека, умерли - 19. От коронавирусной болезни в настоящее время в Армении лечатся 780 человек.