Братья Есаян сделали другим акционерам окончательное предложение - свыше 34 млрд драмов за 94% акций Ucom

Основатели и владельцы 5,94% акций компании Ucom - братья Есаян, сделали другим акционерам компании окончательное предложение - 34 млрд 57 млн драмов (около 69,4 млн долларов США) за 94,06% акций.

Напомним, 10 апреля братья Есаян предложили купить акции, принадлежащие другим владельцам компании, за 22 млрд 100 млн драмов.

«Начиная переговоры, никто не мог представить, что столько сотрудников решат написать заявления об увольнении, последовав моему примеру, заявив, что не готовы работать с другим директором. Поэтому я чувствую свою ответственность перед сотрудниками. Исходя из этой ответственности и с целью обеспечения непрерывности деятельности организации, мы приняли решение заплатить максимально возможную цену, принимая во внимание все суммы, вложенные в течение многих лет в компанию. Сумма предложения составляет 34 057 000 000 драмов», - говорится в заявлении Айка Есаяна, которую распространила пресс-служба Ucom.

Есаян сообщает, что предложение уже было представлено в устной форме, они ожидают ответа.

«Да, мы чувствуем ответственность за обеспечение непрерывной работы созданной нами родной организации, чтобы не поставить под угрозу обеспечение дистанционного обучения, работы онлайн и виртуального общения друг с другом жителей Армении, оказавшихся в условиях чрезвычайного положения, - заверил Айк Есаян, продолжив: - На данный момент уже 843 сотрудника представили заявления об уходе и хотят немедленно прекратить выполнение своих обязанностей, но по моей ежедневной просьбе сотрудники не покидают рабочие места и продолжают обеспечивать работу сети, имеющую в эти дни жизненно важное значение, с помощью которой, как я отметил, обеспечивается жизнедеятельность бизнеса и образовательной системы».

Братья Айк и Александр Есаян - основатели и акционеры Ucom, которая предоставляет услуги фиксированной и мобильной связи, в конце прошлой недели объявили об уходе из компании. Вместе с ними заявления об увольнении написало большое число сотрудников компании.

Проблемы в совете директоров компании возникли из-за возможного слияния Ucom и Beeline, в результате которого, согласно источнику Радио Азатутюн, исполнительный директор Beeline может занять должность директора Ucom.

Вчера с заявлением от имени совета правления Ucom выступила группа компаний Galaxy, которая, напомним, принадлежит семье бывшего председателя Комитета государственных доходов Гагика Хачатряна, ныне находящегося в заключении, и в которую в числе других компаний входит также Ucom.

«Нечестно на этапе переговоров использовать в качестве угрозы манипуляции с общественным мнением или заявления сотрудников, - говорится в этом заявлении. - Сообщаем, что мы контролируем ситуацию и инициировали процесс урегулирования».

«Мы уверены, что сотрудники трезво оценят ситуацию, а новый генеральный директор совместно с командой обеспечит непрерывность бизнеса, для чего планируем сделать новые инвестиции и привлечь новые возможности». <...> В связи со сложившейся в стране ситуацией, когда связь для людей имеет жизненно важное значение, наш долг - продолжить бесперебойную работу, сохраняя здравомыслие. Ucom есть и останется армянским оператором», - также отмечается в заявлении.

В ответ на это в сообщении, распространенном с электронной почты пресс-службы Ucom, попросили «не верить заявлению» и заявили, что у компании нет руководящего органа, называемого «советом акционеров». В ответ на это из Galaxy Group отправили копии документов.