Братья Есаян предложили выкупить долю других собственников Ucom

В связи с событиями вокруг компании Ucom основатели и владельцы компании братья Айк и Александр Есаян распространили заявление, в котором подтвердили распространенную накануне информацию о своей отставке, после чего сотни сотрудников крупнейшего оператора связи также написали заявления об уходе.

В своем заявлении они сообщили, что в настоящее время заявление об увольнении подали 576 человек, включая практически все руководство, среднее звено и весь технический отдел.

«Несмотря на это, сотрудники, которые уже обратились с просьбой об увольнении, продолжают обеспечивать бесперебойный доступ к услугам, особенно с учетом чрезвычайного положения в стране и необходимости обеспечения связи в эти дни, - говорится в заявлении.

Братья Есаян также сообщили: «Создавшаяся ситуация возникла по причине разногласий между акционерами. Братья, являющиеся основателями компании и владельцами 5,94% акций, обратились с предложением выкупить долю остальных собственников. Было предложено заплатить за 94,06% акций 22 млрд 100 млн драмов».

В заявлении отмечается, что их цель - дать сотрудникам компании возможность на льготных условиях приобрести 20% акций и стать совладельцами компании.

Братья Айк и Александр Есаян вчера покинули основанную ими компанию Ucom, являющуюся крупнейшим оператором связи, в которой им принадлежат около 6% акций. Вместе с братьями Есаян заявления об увольнении подали еще несколько сотен из 1800 сотрудников компании. Проблемы в совете директоров компании возникли из-за возможного слияния Ucom и Beeline. Александр Есаян также ушел из компании IUnetworks, занимающейся разработкой программного обеспечения, где он является владельцем 40% акций.