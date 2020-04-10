Нельзя сказать, что распространение вируса останавливается - Арсен Торосян

За последние сутки число случаев коронавируса в Армении увеличилось на 16, достигнув 937, скончались еще два человека. Общее количество умерших достигло 12.

«Еще один человек умер сегодня утром. Об этом мы еще не сообщили, всего уже 12 смертей. Последний случай смерти будет отражен в завтрашней статистике. Речь идет о 81-летнем гражданине с тяжелыми заболеваниями», - сказал он.

Ранее сегодня Министерство здравоохранения сообщило об одном случае смерти. Первая смерть была зарегистрирована вчера. Как сообщила в Facebook пресс-секретарь Министерства здравоохранения Алина Никогосян, смерть была зарегистрирована в медицинском центре «Сурб Григор Лусаворич». У 72-летнего пациента была коронавирусная болезнь, подтвержденная двусторонняя пневмония. Кроме того, у мужчины были сопутствующие хронические заболевания, такие как артериальная гипертония и аденома предстательной железы.

В настоящее время в Армении лечение от коронавируса проходят 777 человек, число выздоровевших увеличилось на 11 и достигло 149.

Министр также сообщил, что у 180 человек диагностирована пневмония. «В крайне тяжелом состоянии находятся 8 человек, в тяжелом - 40 человек», - сказал он.

Министр здравоохранения вчера в Facebook написал, что при нынешнем темпе распространения коронавируса в Армении число инфицированных удваивается за 10 дней вместо прежних 7 дней. По словам министра, если этот темп сохранится, 19 апреля в Армении будут инфицированы примерно 1800 человек, а 29 апреля - 3600 человек.

Сегодня на заседании постоянной парламентской комиссии по здравоохранению и социальным вопросам, посвященном другой теме, была вновь затронута тема эпидемии. По словам министра, нельзя сказать, что распространение коронавируса останавливается.

«Мы не можем считать, что распространение останавливается и на 100 процентов угасает. Почему? Потому что если раньше, к примеру, у нас было 50 случаев, но из одного источника заражения, например, с большого производства, то теперь у нас 16, 20, 30 случаев, но из 10 или 20 различных источников. Следовательно, циркуляция вируса как таковая вышла из-под контроля, но наша задача - найти по возможности каждый случай и предпринять те же действия, что мы предпринимали до сих пор: тестировать, подтвердить, изолировать круг контактов, вылечить и уже излеченными выпустить.

Эти действия мы должны делать до тех пор, пока у нас есть силы. Ответ приблизительно следующий: когда у страны больше не останется сил, тогда некоторые действия мы опустим, оставим только тестирование и лечение, больше не будем изолировать, потому что будет уже бессмысленно, распространение будет уже очень большим. И снятие, ужесточение, изменение всех этих ограничительных мер должно рассматриваться именно в этом контексте, а не только в контексте цифр, нельзя говорить, что раз число растет уже медленно, значит все в прошлом и мы можем ничего не делать. Об этом же говорит и опыт многих других стран», - сказал глава Минздрава.

Относительно того, нужно ли носить маски или нет, министр сегодня объяснил, что, надевая защитную маску, мы защищаем лицо от прикосновений грязными руками, а мыть руки каждую минуту невозможно. «Я говорил, что носить маски нет необходимости, но сейчас я даю новый совет, говорю, что рекомендуется их носить», - сказал Торосян.

Позже, уже на пресс-конференции, Арсен Торосян вновь подчеркнул, что зафиксированные в последние дни малое число выявленных случаев не должно нас успокаивать. Он снова подчеркнул, что очагов инфекции стало больше, инкубационный период у болезни длительный, что осложняет ситуацию.

«Мы еще долго не сможем вернуться к прежней жизни», - подчеркнул министр, призвав не терять бдительность. По словам Торосяна, первостепенной целью на данный момент является сохранение управляемой ситуации. «Позволим системе здравоохранения заняться этими пациентами, в противном случае у нас будет катастрофическая ситуация, когда система здравоохранения не сможет справиться с большим числом пациентов», - сказал он.

Министерство здравоохранения Нагорного Карабаха сообщило, что из протестированных в течение дня граждан еще у двух человек было подтверждено наличие коронавируса нового типа. Отметим, что вчера в Карабахе также были подтверждены два случая коронавируса, а 7 апреля был выявлен первый случай. Таким образом, общее число подтвержденных случаев коронавируса в Карабахе достигло пяти.

Координатор информационного штаба межведомственной комиссии по координации работ по предотвращению распространения нового коронавируса в Нагорном Карабахе Тигран Абрамян сообщил Радио Азатутюн, что с утра были протестированы 9 граждан.

«У нас есть три общины, которые полностью изолированы, это община Мирик, где имел место первый случай, а также две прилегающие к ней общины. На месте предоставляется круглосуточная медицинская помощь. На данный момент в наших медицинских учреждениях изолированы 6 граждан. Есть также самоизолированные граждане, которые по разным причинам могли на определенном расстоянии контактировать с тремя инфицированными людьми, они из соображений безопасности самоизолировались», - сказал Абрамян.

На вопрос, как оценивается состояние инфицированных граждан, он ответил: «Состояние всех троих нормальное, у них нет серьезных симптомов, характерных для инфекции».

Абрамян заверил, что в Карабахе достаточно медицинского оборудования, и у них нет причин для беспокойства.

Ежедневно будет проводиться 1000 тестов

С сегодняшнего дня ежедневно будет проводиться 1000 тестов. Об этом еще в начале недели сообщил премьер-министр Никол Пашинян. От министра здравоохранения сегодня мы узнали, что тестирование пройдут также все пациенты с пневмонией, медработники с острыми респираторными симптомами, дети, родившиеся у матерей с подтвержденной инфекцией, беременные женщины с симптомами лихорадки и гриппа. «Все это будет решать врач, а не пациент», - сказал он.

Кстати, система здравоохранения будет пополнена еще 100 тысячами тестов. Об этом в ходе заседания Комиссии по координации работ по предотвращению распространения коронавируса в Армении, прошедшего сегодня в правительстве под председательством премьер-министра Никола Пашиняна, сообщил вице-премьер, комендант чрезвычайного положения Тигран Авинян, перечислив также все те медицинские принадлежности, которые накануне были доставлены из Китая в Армению.