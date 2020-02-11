Москва: Стороны карабахского конфликта готовы предпринять конкретные шаги

Карабахская тема остается в центре внимания президента России, министра иностранных дел, заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в интервью информационному агентству «Россия Сегодня».

Он отметил, что в апреле прошлого года в Москве Сергеем Лавровым была организована встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана, на которой были выработаны конкретные предложения, направленные на создание атмосферы, благоприятствующей возобновлению переговорного процесса по существу урегулирования.

«Ряд этих предложений воплощен в жизнь. Ситуация на границе и линии соприкосновения остается относительно спокойной. Действует линия связи между Ереваном и Баку. Осуществлены взаимные поездки журналистов. Возвращены находившиеся в плену Завен Карапетян и Ильвин Ибрагимов. Продолжается работа по другим заключенным, - сказал замглавы МИД РФ, добавив, что все это свидетельствует о намерении сторон предпринять конкретные шаги, направленные на подготовку населения к миру, о чем, в частности, шла речь на недавней встрече министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Женеве.

«Мы поддерживаем этот настрой. Основа для продолжения работы есть. Главное – это проявить политическую волю», - подчеркнул Андрей Руденко.