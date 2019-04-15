В Москве проходит встреча глав МИД Армении, Азербайджана и России

В Москве проходит встреча министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России – Зограба Мнацаканяна, Эльмара Мамедъярова и Сергея Лаврова. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

Лавров участвует во встрече в качестве главы МИД страны-сопредседателя Минской группы.

Встреча стартовала в трехстороннем формате, затем продолжилась с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ.

Ранее сегодня в Москве состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств Армении и России – Зограба Мнацаканяна и Сергея Лаврова.

О встрече Мнацаканян-Мамедъяров стало известно еще 29 марта, сразу после встречи лидеров Армении и Азербайджана в Вене, а 6 апреля в Москве после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил, что его встреча с главой МИД Армении пройдет в трехстороннем формате, на ней будет также присутствовать Сергей Лавров.

По мнению некоторых экспертов, Россия вновь хочет взять на себя роль главного посредника в переговорах по карабахскому урегулированию, как это было в 2009-2011 годах, когда тогдашний президент России Дмитрий Медведев инициировал около 10 встреч президентов Армении и Азербайджана.

Инициатива Медведева, напомним, провалилась в Казани в 2011 году, когда в последний момент президент Азербайждана Ильхам Алиев отказался подписать уже согласованный документ.