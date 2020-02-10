Президент несет ответственность за свою подпись – Наира Зограбян

Возглавляемая Гагиком Царукяном оппозиционная парламентская фракция «Процветающая Армения» (ППА) пока не приняла решения о том, обратится ли она в Конституционный суд (КС) по вопросу оспаривания законности референдума по конституционным изменениям.

Депутат фракции ППА Наира Зограбян в беседе с Радио Азатутюн сказала, что, по всей вероятности, вопрос будет обсужден в ближайшие дни.

Отметим, что руководитель другой оппозиционной фракции парламента, «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения»), Эдмон Марукян в беседе с Радио Азатутюн заявил, что они готовы обратиться в КС, если, конечно, к ним присоединятся депутаты фракции ППА. Без второй по величине парламентской фракции фракция «Лусавор Айастан» не сможет обратиться в КС, поскольку насчитывает всего 17 депутатов, в то время как для обращения в КС необходимы подписи 27 депутатов. То есть, будет ли вопрос о референдуме оспорен в Конституционном суде, зависит от ППА.

Кстати, заметим, что ППА также утверждает, что конституционные изменения были вынесены на референдум с рядом нарушений, подчеркивая, что отсутствуют заключения Конституционного суда, а также Венецианской комиссии Совета Европы.

«Мы не обсуждали вопрос, поэтому я затрудняюсь сказать, присоединится ли «Процветающая Армения». Во-первых, наши коллеги из «Лусавор Айастан» не обращались к нам до сих пор с подобной инициативой, я видела заявление Эдмона [Марукяна], но официально никто к нам не обращался», - сказала Зограбян.

На замечание Радио Азатутюн, что «Лусавор Айастан» ждет, когда ППА заявит о том, что присоединяется к ним, чтобы тогда инициировать этот процесс, Зограбян ответила: «Подобный шаг мы не обсуждали, поэтому я затрудняюсь сегодня сказать – да или нет».

Кстати, Наира Зограбян отметила, что для них было неожиданным подписание президентом в воскресенье указа о проведении референдума. Она считает, что президент Армен Саркисян не имел права подписывать указ в ходе нерабочего дня. В любом случае они обсуждают вопрос с юристами.

«Непонятным было подписание указа в воскресенье, мы предполагали, что есть необходимое время до 6 часов вечера понедельника, и за это время мы планировали провести наше обсуждение, поэтому здесь никаких проблем с нашей стороны нет», - отметила Наира Зограбян.

На вопрос, значит ли это, что обсуждение может состояться сегодня или завтра, депутат от ППА ответила: «Естественно, уже через неделю начнется сама агитация, и самое позднее в ближайшие дни мы должны занять окончательную позицию».

А на вопрос, можно ли сказать, что ППА в лице Гагика Царукяна имеет опасения в связи с участием в процессе обращения в КС, возможно, не хочет портить отношения с премьер-министром, Наира Зограбян ответила: «Если бы мы так думали, никогда бы не оппонировали».

Отметим, что глава фракции «Лусавор Айастан» Эдмон Марукян опубликовал те нарушения, на основании которых, по его мнению, президент мог не подписать решение о вынесении проекта конституционных поправок на референдум и обратиться в Конституционный суд. Так, и «Лусавор Айастан», и ППА указывают на закон «О референдуме», подчеркивая, что он также показывает обязательность наличия заключения Конституционного суда, в частности ,согласно пункту 2 части 2 статьи 25 закона, должно быть решение Конституционного суда о признании поставленного на референдум проекта правового акта соответствующим Конституции.

Между тем, депутат правящей фракции «Мой шаг», председатель парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам Владимир Варданян на это возражает, что члены Конституционного суда имеют личную заинтересованность в этом вопросе, следовательно, ожидать объективного решения от них трудно.

«На самом деле, семеро из девяти судей имеют личную заинтересованность в этом вопросе, в этом случае направлять вопрос в Конституционный суд и ожидать решения, которое было бы более или менее объективным, даже если это решение будет полностью объективным, в некоторой степени проблематично. В данном случае есть одно решение - обратиться к народу и спросить, какого мнения придерживается народ», - сказал Варданян.

Примечательно, что вчера вечером перед подписанием указа сотрудники аппарата президента Армена Саркисяна распространили разъяснение, подчеркнув, что, «назначая или не назначая день референдума, Президент Республики не выражает своего отношения и позиции в отношении содержания конституционных изменений, вынесенных Национальным собранием на референдум, а также относительно процедур принятия этого решения».

Депутат ППА Наира Зограбян, между тем, возражает: подпись выражает четкую позицию.

«Поведение президента вызывает множество вопросов. Что значит «я подписываю, но моя подпись не является позицией». В таком случае зачем ты подписываешь? Если ты подписываешь, это означает, что это четкая позиция, что это значит «да». Я понимаю, что в политике имеют место политические манипуляции, но не до такой же степени. Есть границы, за которыми все становится просто курьезным», - сказал Зограбян.

На вопрос Радио Азатутюн, можно ли сказать, что президент пытается тем самым снять с себя ответственность, депутат фракции ППА ответила: «Конечно, он пытается, говоря, что это не позиция. Но что это, если не позиция? То есть, если вы считаете, что, например, акт, который должен быть поставлен на референдум, был с нарушениями, является антиконституционным, почему вы тогда подписываете? Если подписываете, значит, вы принимаете абсолютную легитимность этого процесса, это означает, что это отношение, а отношение, позиция и поставленная подпись означают ответственность, будь то ответственность сегодня или завтра».

Напомним, что 6 февраля в ходе внеочередной сессии Национальное собрание 88 голосами «за» при 15 голосах «против» приняло проект решения о вынесения конституционных изменений на референдум.

В проекте конституционных изменений парламентское большинство предлагает прекратить полномочия членов Конституционного суда, избранных до 9 апреля 2018 года, когда действующая Конституция полностью вступила в силу. Это касается председателя Конституционного суда Грайра Товмасяна и шести членов КС. Изменения не касаются только двух судей – Армана Диланяна и Ваге Григоряна.