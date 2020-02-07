Марукян не исключает возможности обращения в КС по вопросу референдума

Руководитель оппозиционной парламентской фракции «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») Эдмон Марукян не исключает, что фракция может выступить с инициативой обратиться в Конституционный суд (КС) по вопросу референдума по конституционным изменениям, предложенным фракцией «Мой шаг».

«Не исключаю возможности подобной инициативы. Вообще не исключаю, так как мы считаем, что референдум - это авантюра, это удар по экономике Армении, удар по нашей Конституции. Проект этих поправок, этот процесс полностью противоречит Конституции Республики Армения, полностью противоречит международным обязательствам РА, и этими шагами правительство отбрасывает армянскую демократию назад»,- сказал Марукян.

Напомним, правящая фракция «Мой шаг» ввела в обращение проект поправок в Конституцию, предусматривающий досрочное сложение полномочий председателя и членов КС, назначенных до полного вступления в силу Конституции 2015 года. А вчера парламент Армении проголосовал за то, чтобы вынести данный проект на всенародный референдум.

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