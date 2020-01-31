Арсен Торосян: С вероятностью 99,9% можно сказать, что на данный момент в Армении нет случаев заболевания коронавирусом

Для предотвращения распространения коронавируса в Армении создана межведомственная комиссия во главе с вице-премьером Тиграном Авиняном.

Заместителем председателя комиссии назначен министр здравоохранения Арсен Торосян. В состав комиссии входят представители Министерства здравоохранения, Министерства иностранных дел, Министерства чрезвычайных ситуаций и других ведомств.

Председателю межведомственной комиссии было поручено в течение трех дней представить премьер-министру обобщенную информацию о текущей ситуации и предпринимаемым мерам.

Министр здравоохранения Арсен Торосян сообщил, что в Армению будут доставлены тесты для выявления коронавируса, уже заказано 200 тестов.

«Тесты применяются только в случае появления клинических симптомов, когда возникает необходимость дифференцировать их от других заболеваний. До сих пор ни у граждан Армении, вернувшихся из Китая, у которых были клинические симптомы: температура, чихание, кашель, ни у граждан Китая, у которых были подобные симптомы, не было обнаружено клиники, характерной для коронавируса. У некоторых их них был обнаружен обычный вирус гриппа, у некоторых – другие инфекции. Следовательно, мы с вероятностью 99,9% можем сказать, что на данный момент у нас в Армении нет ни одного случая заболевания коронавирусом», - сказал министр.

По словам министра, тесты будут в Армении в ближайшие дни. А до этого Торосян заверяет: «Прямо сегодня, в данный момент проходит встреча с директорами всех поликлиник Еревана с целью инструктажа в плане защиты от новых вызовов».

Эрик Хачикян, который прибыл в Армению из китайского города Сиань, вчера рассказал Радио Азатутюн, что он в целях безопасности обратился в поликлинику Республиканского медицинского центра «Армения», однако сотрудники поликлиники, узнав, что он приехал из Китая, попросили его покинуть здание.

Министр здравоохранения удивлен, что в медучреждении граждан приняли подобным образом: «Я попрошу назвать мне поликлинику, потому что если это поликлиника, находящаяся в подчинении мэрии Еревана, мы попросим мэрию принять меры, а если она находится в нашем подчинении, мы примем меры. Подобное недопустимо».

В Инспекционном органе здравоохранения и труда заверяют, что все пассажиры, прибывающие в эти дни в Армению из Китая транзитными рейсами, в аэропорту «Звартноц» находятся под контролем. Они заполняют специальную анкету, и в случае подозрений эти граждане будут в течение 14 дней оставаться под наблюдением врачей.

В аэропорту с помощью дистанционных термометров всем прибывшим измеряют температуру. В целях предотвращения проникновения коронавируса Армения также запретила ввоз продуктов и сырья животного происхождения из Китая, а также из других стран, если продукты и сырье животного происхождения имеют китайское происхождение.

Число скончавшихся от коронавируса уже превысило 200, инфицированы почти 10 тысяч человек. Всемирная организация здравоохранения объявила международный режим чрезвычайного положения из-за распространения нового типа коронавируса. Случаи заражения зафиксированы уже за пределами Китая, в частности, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Франции, Австралии, Малайзии и Сингапуре.