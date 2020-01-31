Для предотвращения распространения коронавируса в Армении создана межведомственная комиссия

Премьер-министр Никол Пашинян накануне подписал указ о создании межведомственной комиссии по предотвращению распространения коронавируса в Армении. Об этом сообщает правительственный сайт e-gov.am.

Комиссию возглавляет вице-премьер Тигран Авинян, его заместителем в комиссии назначен министр здравоохранения Арсен Торосян. В состав комиссии входят заместители министров здравоохранения, иностранных дел, чрезвычайных ситуаций, председатель Комитета гражданской авиации, руководители инспекций по вопросам здравоохранения, труда и безопасности пищевых продуктов, директор Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, глава армянского офиса Всемирной организации здравоохранения, координатор программ Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Председателю межведомственной комиссии было поручено в течение трех дней после вступления в силу решения представить премьер-министру обобщенную информацию о текущей ситуации и предпринимаемым мерам.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения объявила международный режим чрезвычайного положения из-за распространения нового типа коронавируса за пределами Китая.

По последним данным, число смертей от вируса достигло 213, число инфицированных приближается к 10 тысячам.