Армения принимает меры для предотвращения проникновения коронавируса из Китая

С целью предотвращения проникновения нового коронавируса на территорию страны Армения запретила ввоз продуктов и сырья животного происхождения из Китая, а также из других стран, если продукты и сырье животного происхождения имеют китайское происхождение. А Инспекционный орган здравоохранения и труда с этой целью проводит проверки на пограничных пунктах Армении и в ереванском аэропорту «Звартноц».

Вспышка вируса, поражающего дыхательные пути и способствующего воспалению легких, который прежде не встречался, произошла в городе Ухань китайской провинции Хубэй.

Министерство иностранных дел сообщает, что там находятся трое граждан Армении.

«Посольство находится на прямой связи с тремя гражданами Армении, которые в настоящее время находятся в городе Ухань провинции Хубэй. Данных об их заражении пока нет. Мы призываем всех проживающих в Китае граждан Армении отправить свои телефонные номера и адреса проживания на электронную почту посольства Армении для установления прямого контакта», - говорится в заявлении.

Число умерших в Китае от нового коронавируса уже достигло 80 человек, число заразившихся достигает 2700, сообщают власти страны.

Новый вирус уже вышел за пределы Китая, случаи заболевания зафиксированы в США и Европе.

Министерство здравоохранения Армении призывает при планировании поездки за рубеж учитывать эпидемиологическую ситуацию в данной стране. А находящихся в Китае ведомство призывает избегать или исключить в особенности посещения рынков морепродуктов, использовать только хорошо сваренную пищу и бутилированную воду, не посещать зоопарки, использовать медицинские маски. А при возвращении из Китая, в случае наличия симптомов, характерных для гриппа, незамедлительно обратиться к врачу.