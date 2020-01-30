Эпидемиолог: Ни у кого из прибывших в эти дни из Китая симптомов коронавируса и высокой температуры не было

Ян, который прибыл в Армению транзитным рейсом из китайского города Шанхай, уверяет, что в их городе нет паники. Шанхай находится на расстоянии более 800 километров от очага распространения коронавируса – провинции Хубэй.

«Имя, где мы живем, как долго планируем оставаться в Армении и с какой целью приехали?» - эти вопросы были в предоставленной после посадки анкете. Были также и другие вопросы, к примеру, «имеются ли у вас симптомы гриппа?»

В Инспекционном органе здравоохранения и труда заверяют, что все пассажиры, прибывающие в эти дни в Армению через аэропорт «Звартноц» транзитными рейсами из Китая, отвечают на эти вопросы, в аэропорту с помощью дистанционных термометров всем прибывшим измеряют температуру.

«Установлено, что при температуре выше 38 градусов должны быть организованы широкомасштабные контрмеры. Но, исходя из нынешней эпидемиологической ситуации и усиленного контроля, мы снизили на одну отметку и начинаем контроль даже в случае температуры выше 37 градусов», - сказал эпидемиолог Инспекционного органа здравоохранения и труда Айк Карапетян.

По его словам, ни у кого из пассажиров, прибывших в эти дни из Китая, симптомов коронавируса и высокой температуры не было. Карапетян пояснил, какие действия должен предпринять инспекционный орган, если будут такие пассажиры: «Если прибывают пассажиры с клиническими признаками, они немедленно госпитализируются в аэропорту. У нас есть специальные стерильные носилки, на этих носилках их изолируют, доставляют на машинах скорой помощи в инфекционную больницу «Норк», где они получают соответствующее лечение в изолированных условиях».

Эрик Хачикян, прибывший в Армению из китайского города Сиань, приехал в Армению вместе с коллегой. У него были опасения, что и они могли заразиться. «Нам было сказано, что с помощью европейских врачей была организована группа, которая, начиная с аэропорта, пытается предотвратить проникновение коронавируса в Армению. То есть, измеряют температуру, проверяют состояние здоровья особенно прибывших их Китая и армян, и китайцев и других. Прибыв сюда, мы увидели совершенно противоположную ситуацию», - сказал он.

Затем, по его словам, им предложили в целях безопасности обратиться в поликлинику. Они пошли туда, чтобы пройти проверку, однако, как он утверждает, оказались за дверями. «Как только мы вошли к главврачу и сказали, что прибыли из Китая, нас выставили. Поскольку кабинет главврача находился на первом этаже, нам предложили выйти из здания, открыли окно, мы стояли снаружи и разговаривали с главным врачом через окно. Он сообщил нам, что связывается с Министерством здравоохранения и т. д. и т. п. И нам сказали, что мы должны пойти в инфекционную [больницу]», - рассказал Эрик Хачикян.

В инфекционной клинической больнице «Норк» они сдали анализ крови и проверили легкие. Результат нормальный, но Эрик обеспокоен тем, что в Армении невозможно выяснить, инфицирован человек коронавирусом или нет. «В инфекционной больнице «Норк» очень ясно, понятно объяснили, что у них нет даже образцов заболевания. То есть, даже если они берут образец крови или делают рентген легких, они просто не знают, что с этим дальше делать. Да, они могут констатировать, что наши легкие в порядке или нет, в крови все нормально или нет. Но более ничего не могут сделать», - сказал он.

Эпидемиолог Айк Карапетян говорит, что всем без исключения пассажирам, прибывающим из Китая, дистанционным термометром измеряют температуру. «Все прибывающие находятся под наблюдением. При необходимости, даже если у них нет средств для немедленной проверки на месте, образец, взятый у прибывших, может быть отправлен в лабораторию другого сотрудничающего государства, и будет получен ответ - заражен или нет», - пояснил он.

В Министерстве здравоохранения разъясняют, почему в Армении пока нет соответствующих средств для диагностики коронавируса. Представитель Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Лиана Торосян сказала: «Они все еще ограничены. Предпочтение отдается тем странам, где риск высок. Поэтому мы призываем наших граждан, в частности, тех, кто возвращается, не нужно поддаваться панике, нужно слушать, что говорят врачи, нужно подробно и полностью заполнить анкеты, чтобы врач мог за короткое время найти данного человека».

Эпидемиолог Айк Карапетян говорит, что после распространения коронавируса из Китая в Армению ежедневно прибывают 20 граждан.

Посол Армении в Китае Сергей Манасарян сообщил Радио Азатутюн, что в провинции Хубэй находятся семь граждан Армении, которые откликнулись на призыв посольства. «Мы ежедневно находимся с ними на связи по телефону. Мы сегодня спросили их, из семи человек только трое выразили желание быть эвакуированными в случае возможной эвакуации в будущем, очень хорошо понимая, что это также не особо безопасно», - сказал он.

А в целом, по словам посла, им в соцсетях ответили более 400 граждан, по имеющимся у посольства сведениям, среди этих граждан инфицированных нет, но некоторые из них выразили желание переехать в Армению.

По последним данным, число скончавшихся от коронавируса в Китае достигло 170 человек, число инфицированных – 7700.