В феврале в Национальном собрании пройдут слушания на тему «Ход реализации соглашения Армения-ЕС»

В феврале в Национальном собрании Армении пройдут парламентские слушания на тему «Ход реализации соглашения Армения-Европейский союз». Решение было принято сегодня на внеочередном заседании постоянной комиссии НС по вопросам европейской интеграции.

В комиссии сегодня с представителями гражданского общества обсуждалась их роль в процессе реализации дорожной карты Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС.

Правозащитник Артур Сакунц призвал власти в процессе реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве не потворствовать заявлениям маргинальных групп, выступающих против прав человека, как это произошло, по словам правозащитника, в случае со Стамбульской конвенцией.

«Мы ожидаем усилий власти, правительства и депутатов Национального собрания в плане выражения принципиальных позиций по решению зафиксированных в CEPA и имеющих содержательное значение вопросов, на общественных платформах, во время всех обсуждений Общественной телекомпании, не оставаться сдержанными, не потворствовать популистским, античеловеческим или идущим в разрез с принципами прав человека мнениям, озвучиваемым маргинальными группами. В качестве примера можно привести Стамбульскую конвенцию, вы вели себя очень застенчиво», - сказал Артур Сакунц.

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве ЕС-Армения было подписано в Брюсселе 24 ноября 2017 года. 11 апреля 2018 года оно было единогласно ратифицировано парламентом Армении. Документ также одобрил Европарламент. С 1 июня 2018 года соглашение частично вступило в силу. Его ратифицировали и проинформировали об этом Совет ЕС Болгария, Чехия, Дания, Германия, Эстония, Ирландия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, Финляндия, Великобритания.