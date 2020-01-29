Кочарян: Вероятно мне суждено сыграть очень важную роль в избавлении страны от порочной власти

Второй президент Армении Роберт Кочарян, находящийся под арестом по обвинению в свержении конституционного строя, в интервью сайту Yerevan.Today, который связывают с его именем, предсказывает, что в этом году социально-экономическая ситуация в Армении ухудшится, считая, что велика вероятность того, что в стране пройдут досрочные выборы, а ему, «вероятно, суждено сыграть очень важную роль, в избавлении страны от порочной власти, разрушающей нашу национальную идентичность».

Кочарян, под конец президентства которого в центре Еревана были расстреляны 10 человек, заявляет: «Все понимают, что эйфория в обществе прошла, однако сформированная под ее сильным давлением власть осталась. Парламент, как и ожидалось, оказался инфантильным придатком правительства, неспособным выполнять конституционную функцию контроля за исполнительной властью. Политические процессы протекают за пределами НС, где и формируется политическая повестка страны. В текущем году конфигурация парламента окончательно перестанет отражать общественные настроения, что будет означать потерю им легитимности. Это обстоятельство сделает внеочередные парламентские выборы велением времени и главным политическим запросом. Все это будет происходить на фоне ухудшения социально-экономической ситуации в стране и неспособности правительства выполнять данные обещания. Будут ли выборы уже в этом году, зависит от интенсивности политических процессов, степени вовлеченности граждан, устойчивости правящей фракции и конечно просчетов властей. Вероятность такого развития событий считаю достаточно высокой».

Второй президент заключает: «История знает много вдохновляющих примеров успешной политической борьбы из тюрем. Вероятно, мне суждено сыграть очень важную роль в избавлении страны от порочной власти, разрушающей нашу национальную идентичность».

По словам депутата правящей парламентской фракции «Мой шаг» Сисака Габриеляна, два года назад общественность Армении сплотилась, в результате чего Роберт Кочарян в настоящее время находится в самом достойном для него месте.

«До тех пор, пока армянское общество остается сплоченным, дам г-ну Кочаряну совет продолжать давать интервью своим телекомпаниям, своим медиапредставителям, потому что, по сути, думаю, единственное, что он может делать на протяжении еще многих лет, это давать интервью. Что касается внеочередных парламентских выборов, то если со стороны общества будет требование проведения внеочередных парламентских выборов, я могу сказать, что мы, нынешняяя власть, не станем противиться этому требованию. Мы не Роберт Кочарян, мы не приведем танки в центр Еревана, мы не отдадим приказ об убийстве 10 граждан, мы не пойдем на репрессии, мы пришли к власти по воле народа и уйдем из власти по воле народа. Это единственный путь, чего, к сожалению, ни тогда, ни сейчас, думаю, ни Роберт Кочарян, ни Серж Саргсян, ни их остатки, которые сегодня продолжают говорить посредством тех же телекомпаний, просто не осознают, и до тех пор, пока они это не осознают, они продолжат оставаться на обочине и продолжат делать свои ничего не говорящие заявления и давать ничего не знаечащие интервью», - сказал депутат.

Значительная часть интервью была посвящена экономике страны, основными тезисами которого, помимо прогноза об ухудшении социально-экономической ситуации, было, пожалуй, следующее: «Экономика действительно выросла, но, по оценке большинства экономистов, далеко не на 7,5%. По мнению Г. Багратяна, рост составил в пределах 3,5%, что больше похоже на истину. Статистика вызывает сомнение, поскольку рост экономики практически не отразился на уровне жизни большинства граждан страны. Да и сокращение объемов транспортных перевозок и производства электроэнергии никак не вяжется с логикой экономического роста».

Член фракции «Мой шаг» Артак Манукян сегодня в беседе с Радио Азатутюн на это возразил: по части сокращения объемов транспортных перевозок и производства электроэнергии министр экономики Тигран Хачатрян подробно прокомментировал представленные бывшим премьером Багратяном утверждения, которые, по словам Манукяна, не имеют отношения к действительности.

«Экономический рост на уровне 7,5% - это статистика, представленная не только Статистическим комитетом, но также рядом авторитетных организаций, начиная с Moody’s и заканчивая опубликованным в январе докладом Всемирного банка на 2020 год, согласно которому, кстати, есть одна крайне важная вещь: правительство предусмотрело экономический рост на 2020 год на уровне 4,9%, но прогнозы Всемирного банка более оптимистичные, в 2020 году ожидается рост на уровне 5,1%. Мы, конечно, можем говорить, содержит ли та или иная статистика в себе неточности или нет, но, тем не менее, эта статистика подтверждается не только местной статистикой, но и авторитетными международными организациями», - сказал Манукян.

На замечание, что это не влияет на уровень жизни людей, депутат ответил: «В плане уровня жизни, во-первых, когда мы как экономисты говорим об этом, крайне важно понимать вектор, и если мы понимаем, что имеем, мы имеем больную, по сути, экономику, и в 2018-2019 годах была предпринята попытка придать ей тенденции к выздоровлению. Например, изменение минимальной зарплаты, 10-процентный рост пенсий, думаю, напрямую являются как раз адресными, яркими изменениями, не заметить которые просто невозможно, я не говорю уже о том, что в оборонной сфере зафиксированы существенные достижения».